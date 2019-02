Naispääosan Oscar meni yllättäen The Favourite -draaman kuningattarelle – on mukana myös The Crown -sarjan seuraavalla kaudella

TV & elokuvat

25.2. 6:05

Oscar-palkinnot Olivia Colman nieli Oscar-patsas kourassa kyyneleitä ja kiitti myös Glenn Closea.





Hän voitti palkinnon hovijuonitteluista kertovasta elokuvasta The Favourite.



– Tämä on aidosti stressaavaa. Tämä on hillittömän hauskaa, Colman sanoi onnenkyyneleiden läpi Oscar-gaalan lavalla.



Colman kiitti elokuvansa tekijöiden lisäksi myös näytteli

Colman nieli lavalla kyyneleitä ja päästeli suustaan sekalaisia kiitoksia, sillä hän ei selvästikään ollut valmistellut puhetta etukäteen.



– Tämä ei tule toistumaan! Colman riemastutti yleisöä ja viittasi kädessään olevaan Oscariin.



Kiitoksia sateli myös Colmanin miehelle.



– Rakastan sinua niin paljon. Hän aikoo itkeä! Minä en! kyyneleitä nieleskelevä Colman huusi lavalta.



Colman päätyi kiittämään myös



Colman tunnetaan muun muassa tv-sarjasta Broadchurch. Hän näyttelee kuningatarta myös seuraavassa työssään: tv-sarjan The Crown kolmannella kaudella hän näyttelee kuningatar



Parhaasta naispääosasta olivat ehdokkaina:

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me? Oscar-palkinnoista päättää Yhdysvaltain elokuva-akatemia. Oscar on maailman kuuluisin elokuvapalkinto. Oscar-gaala järjestettiin varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa tänä vuonna 91. kerran. Paikkana oli viime vuosien tapaan Los Angelesin Dolby-teatteri Kaliforniassa.

