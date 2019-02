TV & elokuvat

Miespääosan Oscarin vei Queen-elokuvassa Freddie Mercuryä näytellyt Rami Malek

Parhaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Christian Bale - Vice – vallan oikeat kasvot

Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - Van Gogh – Ikuisuuden porteilla

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book