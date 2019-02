TV & elokuvat

Green Bookin tähti sai Oscarin miessivuosasta – Ali nousi Denzel Washingtonin rinnalle Oscar-historiassa

Mahershala Ali - Green Book

Adam Driver - Blackkklansman

Sam Elliot - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice – vallan oikeat kasvot