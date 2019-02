TV & elokuvat

Ensimmäinen Oscar jaettu! Voittaja liikuttui kyyneliin

Yön ensimmäisen Oscar-palkinto meni draamalle If Beale Street Could Talk. Näyttelijä Regina King puhkesi kyyneliin kiittäessään äitiään.

Amy Adams - Vice – vallan oikeat kasvot

Marina de Tavira - Roma

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite