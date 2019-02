Suomi saa oman supernannyn! Pia Penttala huomasi kaikissa hakemuksissa toistuvan ongelman – ilmiöllä on järkyttävät seuraukset

TV & elokuvat

Suomi saa oman supernannyn! Pia Penttala huomasi kaikissa hakemuksissa toistuvan ongelman – ilmiöllä on järkyt





Suurin haaste on liika ruutuaika

On alakoululaisia lapsia, jotka vain pelaavat pädillä, eivätkä osaa uida tai polkea polkupyörää. Miten sitten menet kaveriporukkaan mukaan, kun et osaa näitä asioita? Pian et enää välitä itsestäsi ja lopulta masennut.

Suomi on valmis ohjelmalle





Ainoa keino oli poistaa kaikki laitteet kotoa. Ensimmäisenä viinakin kaadetaan lavuaariin, kun se on ongelma.

Lähtökohdat usein samankaltaiset