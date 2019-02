TV & elokuvat

Raivoavaa Hitleriä esittänyt näyttelijä Bruno Ganz on kuollut

Juuri nyt

Ikimuistoisen roolin Hitlerinä tehnyt näyttelijä Bruno Ganz on kuollut, kertoo hänen agenttinsa.

Esimerkkivideo kohtauksesta tehdyistä internet-pätkistä.

