Uusi yliluonnollinen jännityssarja sijoittuu ruotsalaiseen järvikaupunkiin – kuvataan Suomessa sarjakuvien tyyliin

TV & elokuvat

Uusi yliluonnollinen jännityssarja sijoittuu ruotsalaiseen järvikaupunkiin – kuvataan Suomessa sarjakuvien tyy

Lukiolaisen oudosta kuolemasta ja järvikaupungin salaisuuksista kertovan Viaplayn alkuperäissarjan takana on palkittu käsikirjoittaja, joka on sovittanut myös Stieg Larssonin Millennium-kirjat sarjakuviksi.

Belgialaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa





Nordic comic noir