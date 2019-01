Christian Bale ja Emma Stone saivat Oscar-ehdokkuudet – tarkista listasta, milloin ehdokastähtien elokuvat nähdään Suomessa

TV & elokuvat

Christian Bale ja Emma Stone saivat Oscar-ehdokkuudet – tarkista listasta, milloin ehdokastähtien elokuvat näh

Oscar-ehdokkuuksia

Tänä keväänä

Vice – vallan oikeat kasvot





Kaksi kuningatarta





Draama Skotlannin hallitsijan Maria Stuertin ja Englantia hallitsevan Elisabet I:n valtataistelusta. 2 ehdokkuutta: Paras puvustus, maskeeraus ja hiussuunnittelu. Ensi-ilta elokuvateattereissa pe 1. helmikuuta.

The Favourite





1700-luvulle sijoittuva hovijuonittelu, jossa makuukammarissa vehtaavat sekä kuningatar että tämän kaksi rakastajaa.

10 ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus, naispäärooli (Olivia Colman), naissivurooli (Emma Stone), naissivurooli (Rachel Weisz), kuvaus, puvustus, leikkaus, lavastus, alkuperäiskäsikirjoitus. Ensi-ilta elokuvateattereissa pe 8. helmikuuta.

If Beale Street Could Talk





James Baldwinin https://www.is.fi/haku/?query=james+baldwinin romaaniin Jos tämä katu osaisi puhua perustuva rakkaustarina, joka sijoittuu 1970-luvun New Yorkin Harlemiin.

3 ehdokkuutta: Paras naissivuosa (Regina King), alkuperäismusiikki, sovitettu käsikirjoitus. Ensi-ilta elokuvateattereissa pe 8. helmikuuta.

At Eternity’s Gate





Elämäkertadraama maalari Vincent van Goghista https://www.is.fi/haku/?query=vincent+van+goghista .

1 ehdokkuus: Paras miespääosa (Willem Dafoe). Suomen ensi-iltapäivä ei ole tiedossa.

Can You Ever Forgive Me?





First Reformed





Pienen seurakunnan pappi painii tragedian ja epätoivon kanssa.

1 ehdokkuus: Paras alkuperäiskäsikirjoitus.

Nähtiin viime syksynä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla. Varsinainen Suomen ensi-iltapäivä ei ole tiedossa.

Hale County This Morning, This Evening





Dokumentti seuraa viiden vuoden ajan kahta Yhdysvaltain Alabamassa asuvaa mustaa nuorta miestä, jotka elävät arkeaan rasismin keskellä.

1 ehdokkuus: Paras dokumenttielokuva.

Esitetään Helsingin Docpoint-festivaalilla ti–su 29.1.–3.2. välisenä aikana.

Never Look Away





Saksalais-italialainen elokuva Länsi-Saksaan paenneesta taiteilijasta, jota piinaavat muistot sekä natseista että Itä-Saksan hallintokoneistosta.

2 ehdokkuutta: Paras ei-englanninkielinen elokuva, kuvaus.

Suomen ensi-iltapäivä ei ole tiedossa.

RBG

Dokumentti Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarista ja amerikkalaisesta naisten oikeuksien pioneerista Ruth Bader Ginsburgista https://www.is.fi/haku/?query=ruth+bader+ginsburgista .

. 2 ehdokkuutta: Paras dokumenttielokuva, alkuperäislaulu.

The Ballad of Buster Scruggs

Lyhyistä tarinoista koostuva kepeä lännenelokuva.

3 ehdokkuutta: Paras puvustus, alkuperäislaulu, sovitettu käsikirjoitus.

Katsottavissa netti-tv-palvelu Netflixissä.

Black Panther

Marvelin supersankariseikkailu afrikkalaisen valtion uudesta hallitsijasta ja kamppailusta valtaistuimesta.

7 ehdokkuutta: Paras elokuva, puvustus, alkuperäismusiikki, alkuperäislaulu, lavastus, äänileikkaus, äänimiksaus.

Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime syksynä.

Blackkklansman

Kantaaottava elokuva mustasta poliisista, joka soluttautuu 1970-luvulla valkoisten ylivaltaa ajavan rasistisen Ku Klux Klanin paikallisosaston jäseneksi.

6 ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus, miessivuosa (Adam Driver), leikkaus, alkuperäismusiikki, sovitettu käsikirjoitus. Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime syksynä.

Bohemian Rhapsody

Musiikkielämäkerta Queen-yhtyeen solistista Freddie Mercurystä https://www.is.fi/haku/?query=freddie+mercurysta .

5 ehdokkuutta: Paras elokuva, miespääosa (Rami Malek), leikkaus, äänileikkaus, äänimiksaus. Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime syksynä.

Cold War

Puolalainen melodraama säveltäjästä ja laulajasta, joiden suhde on vuosikymmenten aikana myrskyinen.

3 ehdokkuutta: Paras ei-englanninkielinen elokuva, ohjaus, kuvaus.

Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime syksynä.

Ensimmäisenä kuussa

Elämäkertadraama astronautti Neil Armstrongin https://www.is.fi/haku/?query=neil+armstrongin valmistautumisesta 1960-luvulla kuuluisaan kuulentoonsa.

4 ehdokkuutta: Paras lavastus, äänileikkaus, äänimiksaus, erikoistehosteet. Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime syksynä.

Green Book

Draama mustan pianistin ja tämän autonkuljettajan ystävyydestä 1960-luvun rotuerottelun Yhdysvalloissa.

5 ehdokkuutta: Paras elokuva, miespääosa (Viggo Mortensen), miessivuosa (Mahershala Ali), leikkaus, alkuperäiskäiskirjoitus. Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa pe 18. tammikuuta.

Isle of Dogs

Japaniin sijoittuva animaatio pojasta, joka etsii kadonnutta koiraansa.

2 ehdokkuutta: Paras animaatioelokuva, alkuperäismusiikki.

Sain ensi-iltansa elokuvateattereissa viime syksynä.

Maija Poppasen paluu

Disneyn perhe-elokuva lapsia kaitsemaan saapuvasta taianomaisesta lastenvahdista.

4 ehdokkuutta: Paras lavastus, alkuperäismusiikki, alkuperäislaulu, puvustus.

Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime joulukuussa.

Raja

Fantasiadraama ulkopuoliseksi itsensä kokevien miehen ja naisen rakkaudesta.

1 ehdokkuus: Paras maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime syksynä.

Roma

1970-luvun alkuun sijoittuva draama rikkaan keskiluokkaisen perheen köyhästä palvelijasta.

10 ehdokkuutta: Paras elokuva, paras ei-englanninkielinen elokuva, ohjaus, naispäärooli (Yalitza Aparicio), naissivurooli (Marina de Tavira), kuvaus, lavastus, äänileikkaus, äänimiksaus, alkuperäiskäsikirjoitus. On jo esitetty elokuvateattereissa. Tällä hetkellä katsottavissa netti-tv-palvelu Netflixistä.

Räyhä-Ralf rikkoo internetin

Animaatioseikkailun jatko-osassa Ralf ja Nelli Karamelli seikkailevat erilaisissa internet-palveluissa.

1 ehdokkuus: Paras animaatioelokuva.

Ensi-ilta elokuvateattereissa pe 1. helmikuuta.

Shoplifters – perhesalaisuuksia

Japanilainen draama myymälävarkaista, jotka opettavat ammattinsa salat omalta perheeltään karanneelle pikkutytölle.

1 ehdokkuus: Paras ei-englanninkielinen elokuva.

Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa joulukuussa.

A Star Is Born

The Wife

Draama Nobel-palkitun kirjailijan vaimosta, joka on todellisuudessa kirjoittanut miehensä arvostetut romaanit.

1 ehdokkuus: Paras naispääosa (Glenn Close https://www.is.fi/haku/?query=glenn+close ).

). Sai ensi-iltansa elokuvateattereissa joulukuussa.