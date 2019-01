Sopranos-tähti James Gandolfinin 19-vuotias poika astuu edesmenneen isänsä saappaisiin – esittää elokuvassa nuorta Tony Sopranoa

TV & elokuvat

Sopranos-tähti James Gandolfinin 19-vuotias poika astuu edesmenneen isänsä saappaisiin – esittää elokuvassa nu

https://www.is.fi/haku/?query=billy+magnussen

https://www.is.fi/haku/?query=jon+bernthal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy