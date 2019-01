TV & elokuvat

Salkkareiden tuottaja muistelee suurimpia kohuja: ”Maikkarin fakseista loppui paperi, kun palautetta tulvi”

Maailma on muuttunut radikaalisti 20 vuodessa, ja se näkyy myös syntymäpäiväänsä viettävässä Salatut elämät -sarjassa. Jo 16 vuotta ohjelman tuottajana työskennellyt Marko Äijö uskoo tietävänsä, mihin suuntaan sarja on menossa.

Alussa oli murha.Näillä sanoilla on nimetty Salatut elämät -sarjan 20-vuotisen taipaleen juhlajakso, joka nähdään 31. tammikuuta MTV3-kanavalla klo 19.30. Kyseessä on jakso numero 3500, ja vuosiin mahtuu mitä kummallisempia käänteitä.Ihan ensimmäisessä jaksossa 25.1.1999 talonmies Seppo Taalasmaa ( Jarmo Koski https://www.is.fi/haku/?query=jarmo+koski ) ja hänen vaimonsa Ulla Taalasmaa ( Maija-Liisa Peuhu https://www.is.fi/haku/?query=maija-liisa+peuhu ) kutsuivat poliisit paikalle, koska naapuri Tyyne Puustinen ei avannut ovea. Tyyne löydettiin asunnostaan kuolleena, ja poliisi ryhtyi selvittämään kuolinsyytä.

Ratkeaako murha viimein?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy