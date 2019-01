Taru sormusten herrasta -elokuvista megatähdeksi ponnahtanut näyttelijä lihotti 17 kiloa – muistetaan takavuosien karskina seksisymbolina

TV & elokuvat

Taru sormusten herrasta -elokuvista megatähdeksi ponnahtanut näyttelijä lihotti 17 kiloa – muistetaan takavuos

– Olen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Farrelly









Kun





60-vuotias

Mortensen

Green Book Suomen ensi-illassa 18. tammikuuta.