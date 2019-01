Suomen kalleimman elokuvan tekemisestä tuli täysi katastrofi – kassasta puuttui 2,5 miljoonaa, tekijöiden terveys romahti: ”Tässä menee henki”

TV & elokuvat

hän mahtaa jaksaa?Kysymys pulpahtaa mieleen yhä uudelleen ohjaaja Timo Vuorensolan https://www.is.fi/haku/?query=timo+vuorensolan , 39, kanssa keskustellessa. Vuorensola istuu elokuvatuotantoyhtiön sotkuisessa keittiössä Helsingin Kalasatamassa ja kertaa yksityiskohtaisesti viime vuosien käänteitä.Niistä ei draamaa puutu.Haastattelun aiheena on hänen uusin ohjaustyönsä, tieteisrymistely Iron Sky: The Coming Race. Se on jatko-osa elokuvalle Iron Sky (2012), jossa natsit hyökkäsivät Kuun pimeältä puolelta Maahan.elokuvassa tarina on vähintään yhtä hysteerinen. Eletään ydinsodan jälkeisessä maailmassa. Kuuhun majoittuneet ihmiskunnan rippeet etsivät selviytymistaistelussaan apua ontosta maapallon keskipisteestä.Vuorensolalle itselleen elokuvan tekeminen muodostui tietynlaiseksi selviämistaisteluksi. Jopa siinä määrin, että Iron Sky: The Coming Racen valmistumista voi pitää pienenä ihmeenä.

Ohjaaja naurahtaa.– Niin, se on ihan hyvä kysymys. Onhan tässä ollut jaksamistakin. Välillä on tuntunut siltä, ettei saa armoa ollenkaan. Ei ole elokuvanteon glamour ihan sellaista mitä luvattiin.epätavallisen karikkoista syntytarinaa käydään läpi viikko sitten ilmestyneessä kirjassa Iron Sky: The Coming Race – sensuroimaton syntytarina (Like). Teoksen on kirjoittanut ohjaaja Vuorensolan aviopuoliso, toimittaja Annika Vuorensola https://www.is.fi/haku/?query=annika+vuorensola Suurin yksittäinen huolenaihe oli raha. Jo Iron Sky: The Coming Racen esituotannon loppuvaiheessa tekijöille paljastui, että rahaa oli liian vähän. Keväällä 2017 kassasta puuttui enimmillään 2,5 miljoonaa euroa.Viivästysten vuoksi elokuvan levittäjä Universal Pictures purki sopimuksen ja vetäytyi hankkeesta. Elokuvan tuotanto pysähtyi yli vuodeksi. Samaan aikaan pelkkien rahoitus- ja juristikulujen määrä kasvoi satoihin tuhansiin euroihin.Elokuvan tuottaja Tero Kaukomaa https://www.is.fi/haku/?query=tero+kaukomaa pelkäsi tulevansa erotetuksi minä hetkenä hyvänsä.– Sanoin Timolle, että jos joku joskus soittaa ja kertoo, että Tero is gone, heittäydy lattialle makaamaan kuin lapsi. Ja sanot, ettet suostu tekemään yhtään mitään, Kaukomaa kertoo kirjassa.saatiin takaisin tuotantoon, viisi entistä tehostepuolen työntekijää haastoi Iron Skyn tuotantoyhtiön oikeuteen. Tekijänoikeusriita ratkesi keväällä 2018 Iron Sky -tiimin hyväksi.Kaikkien vastoinkäymisten jälkeenVuorensola kertoo olevansa Iron Sky: The Coming Raceen enemmän kuin tyytyväinen. Olo on elokuvan valmistumisen myötä sekä huojentunut että iloinen.– Oli parikin tilannetta, että aloin henkisesti valmistautua siihen, että elokuva ei valmistu koskaan. Näytti niin selvästi siltä, että nyt tämä korttitalo kaatuu pysyvästi. Ei jaksanut enää luottaa siihen, että kyllä tästäkin selvitään.

Oliko kaikki sen arvoista?





– Kysymys ei ole siitä, etteikö helpompiakin hommia löytyisi. Mutta en voisi kuvitella tekeväni mitään muuta kuin tätä. Ei tämä edes tunnu oikealta työltä. Elokuvan tekeminen on aina ihan helvetillistä vuoristorataa. Jos ei osaa nauttia siitä, on ongelmissa.stressaava elokuvaprojekti on heijastunut väistämättä myös tekijöidensä terveydentilaan ja perhesuhteisiin. Tuottaja Tero Kaukomaan puoliso Petra Theman https://www.is.fi/haku/?query=petra+theman kertoo kirjassa omista kokemuksistaan seuraavasti:– Se oli niin raskasta ja mieletöntä. Että tässä menee henki, elämä ja miehen terveys. Sekin oli kysymysmerkki, että miten tuollaisen tason tuottaja pystyy edes olemaan läsnä perheelleen.Vuorensola myöntää paineiden vaikuttaneen myös häneen.– Unettomuutta on ollut varmaan viimeisten viiden vuoden ajan. Välillä on ollut kausia, etten ole pystynyt nukkumaan ollenkaan. Matkustaminen ja pitkät lentomatkat ovat vain pahentaneet asiaa.on huomannut myös verenpaineensa nousseen.– Lukemat ovat olleet sellaisia, että asiaa pitää ehdottomasti tarkkailla. Eiväthän viime vuodet ole olleet missään tapauksessa lähelläkään terveellistä ja järkevää elämää. Kaikki tasaisuus on puuttunut, Vuorensola kertoo.

Entä henkinen puoli?





– No, onneksi mulla on jostain syystä sellainen erityispiirre, ettei stressi tunnu vaikuttavan mielenterveyteeni. Ainakin toistaiseksi kuuppa on kestänyt aika kovaakin painetta. Mutta parempi silti koputtaa puuta. Olisi tässä ollut useampikin sellainen hetki, että mieli olisi voinut vajota aika synkkiinkin vesiin.Kaiken järjen mukaan jännittämisen pitäisi olla vasta aluillaan. Iron Sky: The Coming Race on Suomen historian ylivoimaisesti kallein elokuva: budjetti on liki 20 miljoonaa euroa. Se on valtava määrä rahaa.Massiivinen budjetti asettaa elokuvalle myös valtavat odotukset. Iron Sky: The Coming Racen on muodostuttava kansainväliseksi menestykseksi, jotta se pääsisi edes omilleen.Puhutaan useista miljoonista katsojista.Iron Sky -elokuva kasvoi kansainväliseksi ilmiöksi pitkälti uutuudenviehätyksen ja onnistuneen some-kampanjan avulla. Nyt samankaltaiseen yllätysmomenttiin ei ole enää mahdollista turvautua.Vuorensola sanoo olevansa tilanteesta hyvin tietoinen.– Totta kai tällaiset kysymykset mietityttävät. Että vieläkö juttu kiinnostaa? Tai onko tämä hetki juuri oikea tällaiselle elokuvalle? Ainakin itselläni on fiilis, että ihmiset kaipaavat Iron Skyn kaltaisia eskapismia tarjoavia elokuvia. Siksi uskon, että elokuvalle on tilausta.– Lisäksi olemme saaneet pidettyä ydinfaniporukkamme aika hyvin mukana. Muun markkinoinnin ohella tämä joukko on meidän isoin äänitorvemme, kun lähdemme myymään elokuvaa isolle yleisölle.on jo varmaa, ettei Iron Sky: The Coming Race tule jäämään viimeiseksi Iron Sky -elokuvaksi, osoittautuu sen menetys minkälaiseksi hyvänsä.Tammikuussa 2018 päättyivät kiinalaisrahoitteisen Iron Sky: The Arkin kuvaukset. Vuorensola sanoo elokuvan julkaisun olevan ”kysymysmerkki”, mutta arvioi maailmanensi-illan olevan todennäköisesti vuoden lopulla.Hän toivoo, että saisi työskennellä kehittämänsä elokuvasarjan parissa vielä pitkään.– Iso haaveeni olisi jatkaa Iron Sky -universumin rakentamista. Itseäni kiinnostaisi myös pienen, mutta ketterän scifielokuvan ohjaaminen. Esimerkiksi aikamatkailuun tai robotiikkaan liittyvän. Mutta tietysti pidemmässä linjassa unelmani olisi päästä isompien tuotantojen pariin. En ole ihan sattumalta tehnyt Iron Sky -elokuvia mahdollisimman isoiksi.tulevista projekteista on jo käyty. Käsikirjoituksia Vuorensolalle ovat tarjonneet sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset elokuvatuotantoyhtiöt. Pääosin kyse on tieteisaiheisista toimintaelokuvista.Niiden aika ei ole kuitenkaan vielä, Vuorensola sanoo.– Nyt olisi väärä hetki sitoutua mihinkään uuteen. Jo pelkkä ajatus siitä, että pitäisi lähteä tekemään seuraavaa elokuvaa, tuntuu hengästyttävältä. Ensin on pakko palautua henkisesti tästä hullunmyllystä.ISTV näyttää suorana lähetyksenä Iron Sky The Coming Race -elokuvan maailmanensi-illan Helsingin Tennispalatsista keskiviikkona 16.1 kello 17.30.