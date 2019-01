Hittielokuva aloitti vaarallisen ilmiön – Netflixin täytyi ryhtyä tositoimiin, jotta ihmiset eivät joutuisi sairaalaan

TV & elokuvat

-alkuperäiseläkuva Bird Box on ollut todellinen hitti. Jo ensimmäisen viikon aikana elokuvan katsoi 45 miljoonaa Netflix-käyttäjää.Nyt Netflix varoittaa Twitterissä osallistumasta vaaralliseen Bird Box -haasteeseen, joka leviää sosiaalisessa mediassa.– En voi uskoa, että tämä täytyy sanoa, mutta älkää satuttako itseänne tässä Bird box -haasteessa. Me emme tiedä miten tämä sai alkunsa ja arvostamme rakkauttanne, mutta Boylla ja Girlilla on vain yksi toive vuodelle 2019. Se on, että ette päätyisi sairaalaan meemien takia, Netflixin Twitter-päivityksessä sanotaan.Bird Box -elokuvassa tuntematon voima tappaa väestöä. Voiman näkeminen ajaa tekemään itsemurhan.Päähenkilö on Sandra Bullockin näyttelemä Malorie. Malorie joutuu elokuvassa pakenemaan lastensa Boyn ja Girlin kanssa ainoaan paikkaan, jossa he voivat olla turvassa. Vaarallinen pakomatka tehdään silmät sidottuina, sillä muuten salaperäinen tuhovoima saisi Malorien lapsineen tappamaan itsensä.Sosiaalisessa mediassa leviävässä Bird Box -haasteessa yritetään tehdä vaarallisiakin asioita siteet silmillä.Suoratoistopalvelu-Netflixissä toivotaan, että villityksestä tulisi loppu. Turvallisuussyistä olisi parempi, ettei siteet silmillä tehtäisi tyhmyyksiä.