Mielensäpahoittaja nyt tv-sarjana – Hahmoa viedään myös ulkomaille: ”Vielä ei ole aika laittaa ukkoa eläkkeelle”

Mielensäpahoittaja nyt tv-sarjana – Hahmoa viedään myös ulkomaille: ”Vielä ei ole aika laittaa ukkoa eläkkeell

Tv-sarja Mielensäpahoittaja – Ennen kaikki oli paremmin alkaa tiistaina 8.1. MTV3:lla. Uusi tv-sarja on jatkumoa sille, että hahmo on esiintynyt niin radiossa, kirjoissa, näyttämöllä kuin valkokankaalla.Hahmo on kirjailija Tuomas Kyrön https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+kyron luoma. Kyrö kertoo, mitä kaikkea Mielensäpahoittajalla on vielä luvassa.

Miten hahmo päätyi tv-sarjaksi?





– Oli luonnollista, että jonkinlainen tv-projekti tulee myös. Tänä syksynä ilmestyi Ennen kaikki oli paremmin -kirja, jonka luomisprosessista kumpusi myös tv-sarjan alkuidea, Tuomas Kyrö kertoo.

”Näyttelet” sarjassa myös itse. Millainen kokemus se oli?

– En kuulu Suomen johtaviin luonnenäyttelijöihin, mutta jonkinlaisia paneelihommia olen tehnyt vuodesta 2012. Tärkeintä oli se, että vastanäyttelijänä oli yksi maan parhaista ja kokeneimmista, eli Heikki Kinnunen. Tilanne oli omalta puoleltani pelottava, mutta Heikki teki siitä turvallisen.

Millaisena näet Mielensäpahoittajan jatkon?





– Mielensäpahoittaja oli alunperin Yleisradion tilaustyö, nopeatahtinen kuunnelmasarja, jonka piti jäädä siihen. Se on nyt kasvanut omituiseksi kokonaistaideteokseksi, jolla on vain ne rajat, jotka minä sille asetan. Ja koska en halua asettaa rajoja, niin se voi mennä ihan mihin tahansa, Kyrö toteaa.– Mielensäpahoittajasta on tehty myös käännöksiä: Tanskassa se ilmestyi pari kuukautta sitten, ja parhaillaan neuvottelemme venäjänkielisestä käännöksestä. Myös muiden kuin kirjaformaattien siirtyminen ulkomaille on yksi kehityssuunta.– Tällä hetkellä tilanne on siinä pisteessä, että vaikken itse aktiivisesti yrittäisi synnyttää uutta Mielensäpahoittaja-materiaalia, niin sitä halutaan ja tilataan ulkopuolelta. Työtarjoukset ja mahdollisuudet ovat niin kiinnostavia, ettei vielä ole aika laittaa ukkoa eläkkeelle. Jos se joskus tapahtuu, niin Lahden kisamontussa, johon hän hyppää perinteisellä tyylillä ja täydellisellä telemarkilla.

Miten tärkeä Mielensäpahoittaja on sinulle ylipäätään projektina?