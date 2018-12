Eedit Patrakka, 13, on jo kokenut ja menestynyt näyttelijä – palkittiin Los Angelesissa: ”En ajattele menestystä”

TV & elokuvat

Eedit Patrakka, 13, on jo kokenut ja menestynyt näyttelijä – palkittiin Los Angelesissa: ”En ajattele menestys





Ikitie, Äkkilähtö, Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!... Eedit Patrakan https://www.is.fi/haku/?query=eedit+patrakan ansio­luettelo on komeaa katsottavaa – hänellä kun on ikää vasta 13 vuotta. Eeditiä arvostetaan näyttelijänä, ja hän on saanut kehuja kriitikoilta. Häntä on kuvailtu luontevaksi ja lahjakkaaksi näyttelijäksi.Viime kesänä Eedit voitti parhaan nuoren näyttelijän palkinnon Los Angelesin filmijuhlilla roolistaan Taksvärkkipäivä-lyhytelokuvassa.– En oikeastaan ajattele menestystä. Totta kai on kiva saada palautetta omasta työstä, varsinkin jos saa tietää, että on voinut vaikuttaa jonkun elämään positiivisella tavalla. Esimerkiksi rankoista aiheista kertovasta Ikitiestä olen saanut palautetta ihmisiltä, jotka ovat itse kokeneet samankaltaisia tapahtumia. Tällaisten palautteiden jälkeen tuntuu, että on tehnyt jotain hyvää, Eedit sanoo.Pienestä pitäen Eedit on ollut mukana erilaisissa produktioissa. Aluksi roolit olivat pienissä tuotannoissa ja mainoksissa.– Kun isosiskoni Eerika https://www.is.fi/haku/?query=eerika näytteli Ella ja kaverit -elokuvassa (2012), kuulin kuinka hauskaa siellä oli. Siitä tuli innostus, että mäkin haluan näytellä.Eeditin ensimmäinen iso rooli oli Tiina Lymin https://www.is.fi/haku/?query=tiina+lymin ohjaamassa Äkkilähtö-elokuvassa (2016).Äkkilähdön ansiosta näyttelijälupaukselle alkoi tulla enemmän elokuvarooleja. 2016 ilmestyneessä Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! -komediassa Eedit näytteli Riku Niemisen https://www.is.fi/haku/?query=riku+niemisen ja Antti Holman https://www.is.fi/haku/?query=antti+holman kanssa.– Aiemmin olin tehnyt isommille suunnattuja juttuja, joten tämä oli mun ensimmäinen lastenleffa. Kuvauksissa oli tosi kivaa ja ihania ihmisiä. Kokemus oli hyvin mieluisa, koska se oli erilainen ja antoi uutta haastetta.Kuluneen syksyn aikana Eeditiä on nähty muun muassa tv-sarjoissa Syke, Sunnuntailounas ja Sorjonen.– Kuvauksissa kaikista kivointa ovat ihmiset ja ilmapiiri: se on kuin yksi iso perhe. Vaikka yleensä olen tosi nuori verrattuna muihin, kaikki ovat ottaneet mut hyvin mukaan ja tuntuu, että olen osa sitä porukkaa.Viime aikoina Eedit on keskittynyt kouluun ja cheerleadingiin.– Cheerleading tuo mulle niin paljon onnea. Odotan aina innolla, että pääsen treeneihin.Kohta 1,5 vuotta lajia harrastanut Eedit harjoittelee joukkueensa kanssa neljästi viikossa. Kesällä joukkue tuli toiseksi EM-kisoissa, ja nyt tavoitteena on suomenmestaruus.– Haaveilen myös siitä, että joskus karsisin maajoukkueeseen ja pääsisin. Haluaisin myös voittaa maailmanmestaruuden.Espoon kansainvälisen koulun seiskaluokkalaiselle on myös tär­keää, että koulu menee hyvin.– Välillä pyydän, että joku nauhoittaa koko tunnin, jotta voin tehdä omat muistiinpanot, historian lempiaineekseen kertova Eedit sanoo.Koulussa opetuskieli on englanti, joka on ollut osa Eeditin elämää aina. Hän syntyi Yhdysvalloissa, jossa perhe asui isän töiden takia.– Haluaisin päästä tekemään myös kansainvälisiä tuotantoja. Olisi mahtavaa, jos voisin käyttää englantia myös näyttelemisessä.

Nähdäänkö lahjakas nuori valkokankaalla myös aikuisena?