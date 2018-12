TV & elokuvat

Uusi päivä päättyy – Ohjaaja Janne Virtanen menetti vaimonsa kuvausviikolla: ”Se oli vaikeaa aikaa”





– Se oli hyvin haikeaa aikaa! Janne Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=janne+virtanen , Uuden päivän ohjaaja ja näyttelijä toteaa muistellessaan viimeisen jakson kuvauksia ja sitä, kun ”bändi hajosi”.– Yhteisöllisyyttä jää ikävä. Uuden päivän porukka oli ainutlaatuista väkeä.Uusi päivä päättää nyt urakkansa kahteen erikoisjaksoon. Kuten kausifinaaleissa on tapana ollut, musikaalityyppinen jakso lopettaa kauden. Päätöstä tahdottiin juhlistaa erityisellä volyymilla, joten erikoisjaksoja on kaksi: Melkein kolmet jäähyväiset ja Melkein kolmet häät.– Se tuntui mielekkäältä. Halusimme yllättää vielä kerran katsojat. Jaksot ovat hyvin erilaisia tyyleiltään, mutta käsikirjoitukset käyvät myös dialogia. JP Siilin https://www.is.fi/haku/?query=jp+siilin ohjaama ensimmäinen Melkein kolmet jäähyväiset -jakso keskittyy Tampereen nuoriin ja tulevaisuuteen. Minun ohjaamani viimeinen Melkein kolmet häät -jakso taas on perinteisempi, ja siinä solmitaan päätarinan lankoja yhteen.Lopetusjaksossa ollaan maalaishäätunnelmissa. On vain epäselvää, ketkä päätyvätkään alttarille. Jännitys ylläpidetään loppuun saakka.– Jaksossa haettiin todellista kesähäämiljöötä maitolaitureineen kaikkineen. Ajelimme etsimässä sopivaa paikkaa, joka löytyikin melko läheltä Haavistoa esittävää taloa.– Kun Tampere on urbaani paikka kaupungin teollisine sykkeineen, on sarjassa aina tahdottu näyttää myös sitä puolta, että Suomi on täynnä sellaisia pikkukyliä kuin Virtaus. Siksi myös viimeisessä jaksossa halusimme häiden näyttämöksi Suomi-filmien idyllin, monille tutun kuvaston.Päätösjakson tekoon varattiin aikaa yhtä kauan, kuin normaalisti kolmen jakson tekoon. Parin viikon ajan siis juhlittiin häitä, pääasiassa ulkona Suomen kauniissa kesässä.Hääjaksossa on runsaasti Hanna-Riikka Siitosen https://www.is.fi/haku/?query=hanna-riikka+siitosen musiikkia.– Tuota aikaa leimaa vahva henkilökohtainen tunne. Sarjan päättymisen haikeus oli yksi, mutta toinen oli se, että vaimoni ja myös sarjan tekijä Hanna-Riikka nukkui pois juuri kuvausviikoilla. Se oli vaikeaa aikaa, ja kuljin edestakaisin Hanna-Riikan luona ja kuvauksissa.– Kuvaukset saatiin päätökseen muutama päivä kuoleman jälkeen, ja oli haastavaa päättää, milloin jakaa tieto, ettei tiimin työskentely vaikeutuisi liikaa. Tieto kyllä sitten karkasi ilmoille, ja sain taas kerran huomata, kuinka upea porukka meillä oli. He pitivät minusta huolta. Tällaiset hetket näyttävät sen, kuinka ihmiset välittävät ja kuinka hyvin porukkamme oli hitsautunut yhteen.Hanna-Riikka Siitonen menehtyi syöpään 23. päivä heinäkuuta kesällä 2018. Hän näytteli sarjassa Lissu-hahmoa, kunnes vetäytyi roolista sairaslomalle.– Kun Hanna-Riikka valittiin näyttelemään Lissua, hän jonkin aikaa katseli sarjan musiikintekoa sivusta. Musiikin painotus ei ollut silloin niin vahva kuin nyt. Hetken katseltuaan hän totesi, että entä jos hän ottaisi vastuun sarjan musiikista.Sittemmin Hanna-Riikka sävelsi ja ohjasi sarjan nuoria muusikoita Kalle Ruusukallion https://www.is.fi/haku/?query=kalle+ruusukallion Kristian Sunisen https://www.is.fi/haku/?query=kristian+sunisen ja Pete Koskimäen https://www.is.fi/haku/?query=pete+koskimaen kanssa.– Hän teki musiikkia loppuun asti. Kun hän ei jaksanut enää käydä Tampereella, homma jatkui sähköisten viestimien kautta.– Minulla on useita suosikkeja viimeisen jakson kappaleista. Hienoja ovat esimerkiksi Eläköön uusi päivä, jossa lopulta koko Virtauksen väki liittyy mukaan laulamaan yhdessä, sekä Elinan voimaballadi.Uusi päivä päättyy, ja televisioon jää sarjan kokoinen aukko.– Hetkeksi. Paikka varmasti täyttyy, eläähän televisio uutta päivää sekin. Uskon kuitenkin, että pitkäkestoisille sarjoille on kysyntää – ihmiset haluavat sitoutua hahmoihin ja tarinaan. Sen huomasin sekä Kotikadun että Uuden päivän kanssa.Janne Virtanen oli kuusi vuotta mukana kahdeksanvuotisen sarjan taipaleella.

Tuliko Uuden päivän kanssa kerrottua kaikki olennainen?





– Tarpeelliset asiat kyllä. Toki jotain jäi aukikin, eikä onni kenties kohdannut kaikkia hahmoja siten, kuten oli odotettu – sellaista elämä on! Tietysti tarinoita jäi vielä kertomatta, ja varmasti koko porukka olisi mielihyvin jatkanut, mutta toisaalta on erittäin hyvä, että asioilla on kaarensa ja päätepisteensä.Virtanen uskoo, että ihmiselle tekee hyvää henkisen kasvun mielessä aloittaa jotakin uutta siinä 7–8 vuoden välein.– Nyt olen saanut syksyllä hengähtää. Sekin tekee hyvää. Mutta uudet haasteet jo kutkuttelevat! kertoo Virtanen.Seuraavaksi hän keskittyy Sorjosen kolmanteen kauteen.Uusi päivä: Melkein kolmet jäähyväiset, ma 17.12. TV2 klo 20.00Uusi päivä: Melkein kolmet häät, ti 18.12. TV2 klo 20.00