TV & elokuvat

Piia Koriseva sai lääkäriltä musertavan diagnoosin 10 vuotta sitten – ”Jatkoajallani on jokin tarkoitus”

Kuntovalmentajana

Katso Piia Korisevan koko haastattelu yllä olevalta videolta ISTV:n Tainola Show’sta!

Vaikka





Piia