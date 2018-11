Helsingin Itäkeskukseen avattiin perjantaina täysin poikkeava elokuvateatteri – merkittävä ero muihin Suomen leffasaleihin verrattuna

TV & elokuvat

Helsingin Itäkeskukseen avattiin perjantaina täysin poikkeava elokuvateatteri – merkittävä ero muihin Suomen l

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





352 penkkiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tuleviin





Imax-formaatti





Suomalaista