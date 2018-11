Kommentti: Oli päivänselvää, ettei Bachelorette-Jenny valitse Kimmoa – teki päätöksensä miehen ammatin perusteella

TV & elokuvat

Kommentti: Oli päivänselvää, ettei Bachelorette-Jenny valitse Kimmoa – teki päätöksensä miehen ammatin peruste

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppujen lopuksi Kimmosta kuoriutui ihan rauhallinen ja mukava lastentarhan hoitaja, joka oli aidosti ihastunut Jennyyn.

Katsojan





Ei mikään helppo rooli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bacheloretten ei tarvitse tehdä juuri mitään – ei edes tarjota parastaan.

Itselläni

Miehet





Miehet eivät puukota selkään

Ehkä tämäntyyppiselle ohjelmalle olisi eduksi, jos ohjelmaan saataisiin edes vähän draamaa.

Ihailen

Nyt sitten