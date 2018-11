TV & elokuvat

Kommentti: Onko kotimaista tv-draamaa tarjolla pian vain maksukykyisille?

Onko





On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Aina





mahdollista, että jo lähitulevaisuudessa suurin osa kotimaisesta draamasta on tarjolla vain maksukykyisille?Tämä tuli jälleen mieleen, kun alun perin Ylen kanavilla esitetty sairaalasarja Syke jatkuu nyt kaupallisella puolella, Nelosen maksullisessa Ruutu+-palvelussa. Maistiaisena – ja samalla palvelun tilaajia houkutellakseen – Nelonen esittää Sykkeen kaksi ensimmäistä uutta jaksoa myös perinteisen tv:n puolella.MTV3:lla nähdyn poliisisarjan Roban uusi kausi puolestaan tulee keväällä, mutta sekin nähdään ensin maksullisen C Moren puolella. Vastaavia esimerkkejä riittää.ilahduttavaa, että kaupalliset suoratoistopalvelut ovat tuoneet lisää rahaa ja siten lisää mahdollisuuksia kotimaisen draaman tekoon. Voisi sanoa, että kotimaisten sarjojen tuotanto Suomessa elää uutta nousukautta, kiitos uusien rahoitusmuotojen.Monet sarjat tullaan myös todennäköisesti esittämään perinteisen television puolellakin – joskus tulevaisuudessa. Mutta jos haluaa olla ajan hermolla, sarjauutuudet nähdäkseen joutuu tilaamaan palvelun jos toisenkin, kuten C More, Elisa Viihde, Viaplay... Silloin ajankohtaisen kotimaisen draaman katseleminen tulee maksamaan useamman kympin kuussa.on tietysti julkisen palvelun Yle, jonka on tarjottava draamasisältöjä ilmaiseksi suomalaisille.Mutta myös Yle tuntuu satsaavan ennen kaikkea suoratoistopalvelu Areenan kehittämiseen. Esimerkiksi monet toiveuusinnat legendaarisista suomalaisista sarjoista näkyvät vain Areenan puolella.Miten tässä tilanteessa käy sellaisen, joka ei osaa käyttää tietokonetta muista älylaitteista puhumattakaan, tai jolla ei ole varaa nettiin? Koska heitäkin Suomesta löytyy.Ja heitä ei todellakaan saisi unohtaa. Moni vähävarainen eläkeläinen, työtön tai vaikka pitkäaikaissairas kaipaa varmasti katseltavakseen myös kotimaisia sarjoja.Kanavat kyllä vakuuttelevat, ettei perinteisen television ystäviä unohdeta. Toivotaan, että näin todella on.