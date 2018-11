Veijo Vanamo ja Jaakko Kolmonen muistelivat pari vuotta sitten rakastettua Patakakkosta – eräs päätös pilasi yhteistyön: ”Olen katunut sitä”

TV & elokuvat

Veijo Vanamo ja Jaakko Kolmonen muistelivat pari vuotta sitten rakastettua Patakakkosta – eräs päätös pilasi y

Tutut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Veijo

Alla olevalla videolla Vanamo ja Kolmonen maistelevat nyhtökauraa!

Vanamon





Legendaarisen





Helsingissä