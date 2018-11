Ohjaaja halusi näpäyttää meksikolaisnäyttelijää jättielokuvan kuvauksissa Turussa – majoitettiin Varissuon ”ghettoon”: tähdeltä yllättävä reaktio

TV & elokuvat

Joonas Saartamo https://www.is.fi/haku/?query=joonas+saartamo näyttelee meksikolais-suomalaisessa elokuvassa, Bayoneta – Viimeinen isku, joka saa ensi-iltansa tänään perjantaina.Elokuvan on ohjannut meksikolainen Kyzza Terrazas https://www.is.fi/haku/?query=kyzza+terrazas ja yhdessä pääroolissa nähdään myös niin ikään meksikolainen Luis Gerardo Méndez https://www.is.fi/haku/?query=luis+gerardo+mendez Elokuvaa kuvattiin Meksikon lisäksi Suomessa Turussa, muun muassa Varissuolla. Saartamo kertoo Korporaation haastattelussa, miten Varissuo oltiin esitelty meksikolaistähdelle pahamaineisena gettona.– Miltäs Turku sun mielestäsi vaikutti tässä leffassa? Se oli vähän synkempi, kuin mitä olemme tottuneet näkemään matkailumainoksissa, Radio Rockin juontaja Harri Moisio https://www.is.fi/haku/?query=harri+moisio Saartamo kertoo haastattelussa elokuvan kuvauksista. Koska Méndez näyttelee teoksessa huonompiosaista henkilöä, ohjaaja halusi, että hänet laitettaisiin asumaan Turun Varissuolle.– Ohjaaja halusi, että hänet laitettaisiin asumaan siellä johonkin paskaiseen yksioon, johonkin ghettoalueeseen Suomessa, Saartamo selvittää.Meksikolaistähden reaktio Varissuosta oli lyönyt koko tuotantotiimin ällikällä.– Hän oli avannut ikkunat, katsellut maisemia ja todennut, että onpas kivannäköistä ja kämppäkin on hyvässä kunnossa, Saartamo sanoo ja repeää nauruun.– Hän oli todella ihmetellyt, että ”onko tämä se teidän pahin ghetto”, näyttelijä jatkaa.Myös kuvaaja ihasteli Turkua ja miten se näyttäytyi kamerassa.– Varissuo näyttää elokuvassa todella eksoottiselta, Saartamo summaa.

Bayoneta – viimeinen isku kertoo meksikolaisesta nyrkkeilijästä, joka viimeisen tappionsa jälkeen päätyy etsimään elämälleen uutta suuntaa Suomesta. Pääosassa nähdään kansainvälisessä nousukiidossa oleva Luis Gerardo Méndez.Joonas Saartamo esittää elokuvassa niin ikään nyrkkeilijää. Rooli oli fyysisesti rankka.– Nelisen kuukautta treenasin. Paneuduin nyrkkeilyyn ihan treeneineen ja ruokavalioineen, Saartamo kertoi aiemmin elokuvan Bayoneta - viimeinen isku -kutsuvierasensi-illassa Turun Kinopalatsissa.– Ottelukohtausten koreografiat olivat tarkat. Kohtaukset kuvattiin Meksikossa. Treenejä oli sielläkin kaksi kertaa päivässä. Salin haju tuli tosi tutuksi.Saartamon mukaan Bayoneta ei ole Rambo-tarina, jossa tehdään sankareita. Kyse on enemmän ihmisen sisäisestä kamppailusta.– Elokuvahan on aiheeltaan iso ja ajankohtainen. Bayoneta on maahanmuuttajana itselleen vieraassa kulttuurissa. Kuvaaja ja ohjaaja ovat tuoneet asian hienosti esiin Bayonetan mielenmaiseman kautta. Olemme kaikki inhimillisiä yksilöitä, hän summasi.