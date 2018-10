Lapsuudenystävänsä Kimmo Ohtosen kanssa luonto-ohjelmaan päätynyt Pirjo Heikkilä: ”Olen ollut luonnossa viimeksi 90-luvulla”

TV & elokuvat

Lapsuudenystävänsä Kimmo Ohtosen kanssa luonto-ohjelmaan päätynyt Pirjo Heikkilä: ”Olen ollut luonnossa viimek





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Minulle luonto on sama kuin Helsingin keskustassa kasvavat pari pensasta.