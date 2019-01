Rakastettu Hollywood-tähti Meg Ryan katosi täysin parrasvaloista – 15 vuotta sitten tapahtui jotain, joka tuhosi hänen uransa

TV & elokuvat

Rakastettu Hollywood-tähti Meg Ryan katosi täysin parrasvaloista – 15 vuotta sitten tapahtui jotain, joka tuho

Kun Harry tapasi Sallyn, Uneton Seattlessa, Ranskalainen suudelma, Enkelten kaupunki, Sinulle on postia... Siinä muutamia elokuvia, joissa Hollywoodin palvottu elokuvatähti Meg Ryanhttps://www.is.fi/haku/?query=meg+ryan esiintyi 90-luvulla.



Sitten tapahtui jotain mystistä, ja katsojien suuresti rakastamalle näyttelijälle ei enää löytynyt huippurooleja. Kymmenen vuotta sitten hän esiintyi suureksi kassamagneetiksi muodostuneessa Naiset-elokuvassa, mutta sen jälkeen useat suuret elokuvaprojektit kaatuivat yksitellen. Viime vuosina naista ei olla enää nähty parrasvaloissa entiseen tapaan.



Telegraphhttps://www.telegraph.co.uk/films/2018/10/25/did-michael-parkinson-ruin-meg-ryans-career/?li_source=LI-lehti nostaa nyt kirjoituksessaan esiin erään tietyn hetken Ryanin uralla, mikä saattoi vaikuttaa voimakkaasti siihen, että hän katosi elokuva-alalta. Jutussa kerrotaan BBC:n haastattelusta, jonne mennessään Ryan oli maailmanluokan tähti. Poistuessaan haastattelusta hän oli kuin sormien napsautuksesta hylkiö.











Ryanin uran kannalta turmiollinen haastattelu kesti vain 17 minuuttia, mutta sen vaikutus kesti vuosia. Näyttelijätähteä haastatteli Michael Parkinsonhttps://www.is.fi/haku/?query=michael+parkinson, joka oli siihen aikaan tv:n keskusteluohjelmien kruunaamaton kuningas.



Telegraph toteaa artikkelissaan, että haastattelu jakoi katsojat kahteen leiriin. Toisten mielestä Parkinson kohteli Ryania alentuvasti. Suurimman osan mielestä Ryan oli ylimielinen ja kylmä.



Haastattelun taustalla oli Ryanin rooli Kuka pelkää pimeää -trillerissä. Ryan yritti haastattelun avulla kenties karistaa sitkeää romanttisen komedian leimaa otsastaan, mutta lopputulos ei ollut hänelle suotuisa.





Katso haastattelu Youtubesta tästä linkistä https://youtu.be/blpq-Iwu25s Lehti huomauttaa, että Parkinsonin kiistatta nykypäivän valossa joltain osin epäimarteleva haastattelutyyli joutui tarkemman syynäyksen kohteeksi vasta vuosia myöhemmin. Ehkä kuuluisin Parkinsonin vuosien takainen ”munaus” oli kerta, kun hän haastatteli Helen Mirreniä https://www.is.fi/haku/?query=helen+mirrenia vuonna 1975.

Ryan esiintyi Kuka pelkää pimeää -roolin jälkeen Naiset-elokuvassa vuonna 2008. Naiset oli kiistaton hitti, mutta se jäi viimeiseksi laatuaan Ryanin osalta. Monet ovat ihmetelleet syytä tähän.













Näin professori analysoi Meg Ryanin uraa

Telegraph haastatteli aiheesta professori Diane Negraahttps://www.is.fi/haku/?query=diane+negraa, joka on perehtynyt erityisesti Meg Ryanin uraan ja vaiheisiin. Negran mielestä Ryanin uran tuhosi täydellinen ristiriita, joka oli hänen oman luonteensa ja hänelle tarjottujen roolien välillä.



– Siinä on omituinen epäsuhdanne, millainen hän on oikeasti ja millainen hän on romanttisissa komedioissa. Niissä hän on suloinen, rakastettava ja herttainen, Negra sanoo.











Professori selittää, että katsojat eivät halua nähdä liian isoa eroa fiktiivisen hahmon ja ihailemansa näyttelijän välillä, vaan pikemminkin haluavat nähdä heissä yhtäläisyyksiä. Negran mielestä se tuhosi lopulta Ryanin lupaavan uran.



– Julkisessa keskustelussa oli liian vihlovaa, että hän ei ollutkaan yhtään sellainen Parkinsonin haastattelussa, hän lisää.



Jokainen voi itse päätellä vanhasta haastatteluvideosta, mitä mieltä on Ryanin esiintymisestä tai Parkinsonin haastattelutyylistä. Parkinson on myöntänyt jälkikäteen, että joutui ristiriitatilanteeseen Ryanin kanssa, koska ärsyyntyi hänen käytöksestään.











Ryan itse on suostunut kommentoimaan haastattelua tasan kerran julkisuudessa. Se oli Marie Claire -lehden haastattelussa vuonna 2006.



– En edes tunne sitä miestä ja hän käyttäytyi minua kohtaan ihan kuin joku epähyväksyvä isähahmo. Se oli ihan hullua. En tiedä, millainen hän on muille, mutta minusta hän on sekopää. Minusta tuntui siltä, että hän sätti minua siitä, että olin siinä elokuvassa alasti, Ryan sanoi.



Tämä artikkeli on jualkistu ensimmäisen kerran 27.10.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.