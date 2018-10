TV & elokuvat

Nenäliinat esiin! Suosikkisarja Kotiin takaisin päättyy tänään – varo juonipaljastuksia!





Kotiin takaisin, torstaina 25.10. TV1 klo 17.07. Sarja päättyy.Suomalaiset ovat oppineet tuntemaan syvällisesti Kotiin takaisin -sarjan päähenkilöt ja eläneet Bligh’n perheen kanssa 1950-luvun suuria haasteita ja hurmaavia romansseja kuuden kauden verran. Nyt vuorossa on epookkisarjan päätösjakso.Edellistä, toiseksi viimeistä jaksoa seurasi Finnpanelin mukaan 625 000 suomalaista.Carolyn kaipaa Jackia sydän murskana. Jack kipuilee yhtä lailla ja kertoo perheelle aikovansa palata paikkaan, josta kenties löytäisi uudelleen palan itseään. Aikooko Jack todella lähteä kauas, kauas pois? Vaikka ihastuttava lapsenlapsi hurmaa kaikki Ash Parkin asukkaat?On joulun eli hanukkan aika, ja tunnelma on toiveikas. Ash Parkia viimeistellään kohti uutta uraansa: Elizabethin idea kovia kokeneiden toipilaiden kodista on tulossa todeksi.Uuden vuoden juhlinnan kynnyksellä Elizabeth kutsuu Sarahin luokseen. Hänellä on ilmoitusasia, josta hän ei ole kertonut Georgelle eikä kellekään muullekaan. Hän haluaa, että kaiken juhlan keskellä on edes yksi henkilö, joka tietää totuuden.Sarah ei voi muuta kuin kiittää Elizabethia kaikesta. Vanhasta riitapukarista on tullut rakas ystävä.Henry on nuollut haavansa ja on valmis uuteen seikkailuun. Enää on vakuutettava toinen osapuoli siitä, että Henry on tosissaan. Uutta vuotta juhlitaan romanttisissa merkeissä, vaikkakin sitten kaikessa salassa.Uuden vuoden kynnyksellä eräs riitapukari päättää ottaa elämässään oikean askeleen. Vaikka hän ei lupaa mitään, on selvää, että anteeksipyyntöä on ilmassa.Sairaalalla puhaltavat raikkaat tuulet. Jack ja Sarah uskovat, että tulevaisuus on hyvissä käsissä. Uusia sukupolvia kasvaa, ja vanhoista on tullut lähes suvaitsevaisia!Jopa Doris on kauden aikana osoittanut omaavansa henkisen kasvun potentiaalia!Olivia sulkee tahollaan ympyrän Andrew’n avulla. Pariskunta on valmis yhteiseen elämään. Anna taas nauttii lapsestaan täysin rinnoin, mutta ei tietenkään malta olla kirjoittamatta jokaisella osuvalla hetkellä.Sarah ja George jättävät hiljaisia jäähyväisiä, mutta ensin iloitaan suuressa ja sydämellisessä seurassa.Kauden päättyessä nähdään tunteellinen kooste siitä, millaisiin kohtalon tienhaaroihin Bligh’t ystävineen astuvat loppuelämiensä aikana. Moni heistä on rohkea suunnannäyttäjä myös tulevaisuudessa.