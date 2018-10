HBL: Taidehistorioitsija vaatii Antti J. Jokisen Helene Schjerfbeck -elokuvaa boikottiin – vetoaa valheeseen ja kulttuuriseen omimiseen

TV & elokuvat

HBL: Taidehistorioitsija vaatii Antti J. Jokisen Helene Schjerfbeck -elokuvaa boikottiin – vetoaa valheeseen j

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005669541.html

https://www.is.fi/haku/?query=lue+lisaa:

https://www.is.fi/viihde/art-2000005862685.html