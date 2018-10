TV & elokuvat

”Suomen paras rumpali” vetää Ylellä uutta musiikkiohjelmaa: luvassa kovien kotimaisten artistien keikkoja









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Syvälle

Timanttinen keikka, tiistaisin 23.10. alkaen Teema & Fem klo 22.00 ja Yle Areenassa 23.10. alkaenTimanttinen keikka on uusi musiikkiohjelma, jossa luotetaan perinteiseen mutta toimivaan konseptiin. Kotimaiset artistit esiintyvät akustisesti tai puoliakustisesti intiimillä G Livelab -klubilla, minkä lisäksi artisteja haastatellaan. Luvassa on monella tapaa poikkeuksellisia keikkoja.Kymmenen artistivieraan joukkoon valikoitiin monipuolisesti erilaisia esiintyjiä. Ensimmäisenä vieraana on Yona https://www.is.fi/haku/?query=yona , ja lisäksi nähdään keikat mm. Jonna Tervomaalta https://www.is.fi/haku/?query=jonna+tervomaalta ja Samuli Edelmannilta https://www.is.fi/haku/?query=samuli+edelmannilta . Lista artisteista ja esitysten päivämääristä löytyy jutun lopusta.Sarjan tuottaja Minna von Reichen https://www.is.fi/haku/?query=minna+von+reichen mukaan tarkoituksena oli luoda musiikillisesti vahva ja laaja-alainen ohjelmasarja, jossa mennään musiikki edellä.– Pidempää uraa tehneiden artistien kohdalla yllätti se, kuinka vanhatkin biisit voivat saada täysin uuden merkityksen uusina tulkintoina ja erilaisella kokoonpanolla soitettuna. Jokainen jakso näyttää mielestäni artistista uuden tai ainakin vähemmän koetun puolen, von Reiche kertoo.– Tämä sarja on suunnattu musiikin ”syvärakastajille”. Sarjan tehtävä on ajattomampi kuin vain artistien viimeaikaisten kuulumisten tai viimeisen julkaisun esitteleminen.musiikkiin sukelletaan siinäkin mielessä, että muusikoita haastattelee muusikko. Ohjelman klubi-isäntänä ja haastattelijana toimii Sami Kuoppamäki https://www.is.fi/haku/?query=sami+kuoppamaki , jota tituleerataan usein Suomen parhaaksi rumpaliksi.

Mitä mieltä Kuoppamäki on tästä epävirallisesta arvonimestä?









https://www.is.fi/viihde/art-2000000723701.html