Jenni Banerjee nousi pinnalle vuonna 2003 – katosi vuosiksi tv-ruudusta: Esiintyy nyt erikoisessa roolissa Syke-sarjassa

TV & elokuvat

Jenni Banerjee nousi pinnalle vuonna 2003 – katosi vuosiksi tv-ruudusta: Esiintyy nyt erikoisessa roolissa Syk





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso yllä olevalta videolta, miten Banerjee kertoo roolistaan Syke-sarjassa.