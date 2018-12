TV & elokuvat

Muistatko Charlien enkelit? Näin heille kävi huippusuosion jälkeen: traaginen kuolema, neljä avioliittoa...

Osa katsojista piti toiminnan naisista kertovaa Charlien enkelit -sarjaa osoituksena feminismistä. Toisten mielestä sen tyypilliset tilanteet peiterooleineen ja seksikkäine asuineen korostivat liikaa naisten asemaa miesten katseiden kohteina.



Sarjan tuottajana oli Aaron Spellinghttps://www.is.fi/haku/?query=aaron+spelling. Vauhdikkaassa sarjassa kolme kaunista naista työskentelee Charles ”Charlie” Townsend -nimisen miljonäärin etsivätoimistossa.



Charlien kasvoja ei paljasteta sarjan missään vaiheessa, mutta hänen äänenään toimi John Forsythehttps://www.is.fi/haku/?query=john+forsythe. Hän sai työn pikaisesti, kun edellinen ääninäyttelijä ei kyennyt hommiin alkoholiongelmansa takia.











Enkelikolmikoista parhaiten muistetaan ensimmäisen kauden (1976–1977) kokoonpano, jonka muodostivat näyttelijät Jaclyn Smith,https://www.is.fi/haku/?query=jaclyn+smith, Kate Jacksonhttps://www.is.fi/haku/?query=kate+jackson ja Farrah Fawcetthttps://www.is.fi/haku/?query=farrah+fawcett.



Sarjassa oli neljä eri kokoonpanoa, ja näyttelijä Jaclyn Smith oli niistä jokaisessa eli kaikki viisi tuotantokautta.



Aikansa seksisymboli menehtyi kaksi päivää kosinnan jälkeen











Charlien enkelit muistetaan erityisesti Farrah Fawcettista, josta muodostui seksisymboli. Hänen kuohkeaa kampausta jäljiteltiin ympäri maailmaa. Fawcett oli sarjassa seksikäs Jill Munroe. Hänestä tuli ilmiö, jonka uimapukujulisteita myytiin miljoonittain, kunnes kuvista saatu tuotto ylitti itse sarjan tuoman palkkion.



Ensimmäisen kauden jälkeen Fawcett halusikin jo eroon sarjasta, ja hän ajautui riitoihin tuotannon kanssa sopimusteknisistä asioista. Fawcett jätti sarjan jo vuonna 1977, mutta vieraili siinä aika ajoin vuoteen 1980 asti.











Fawcett menehtyi syöpään 62-vuotiaana Los Angelesissa 2009. Fawcettin miesystävä Ryan O’Neal https://www.is.fi/haku/?query=ryan+o%E2%80%99nealkosi häntä 23. kesäkuuta 2009, mutta häät jäivät pitämättä, sillä Fawcett menehtyi kahden päivän kuluttua.



Fawcettin ja O’Nealin yhteinen poika Redmond O’Nealhttps://www.is.fi/haku/?query=redmond+o%E2%80%99neal ei ehtinyt hyvästellä äitiään; huumeriippuvuudesta kärsinyt ja huumeiden hallussapidosta tuomittu Redmond O’Neal istui tuomiota kalifornialaisessa vankilassa.





Neljä avioliittoa ja meikkifirman kasvo







Kelly Garrettin roolista muistettava Jaclyn Smith puolestaan esiintyi Charlien enkelit -sarjan jälkeen lukuisissa tv-elokuvissa ja minisarjoissa. Smith toimi myös ennätyksellisen pitkään Max Factor -kosmetiikkamerkin keulakuvana.











Smith sairastui vuonna 2003 rintasyöpään, mutta onnistui selättämään sen vuosien taistelun jälkeen. Näyttelijä on ollut neljästi naimisissa, ja hänellä on kaksi lasta. Smithin nykyinen aviomies on chicagolainen lääkäri Brad Allenhttps://www.is.fi/haku/?query=brad+allen jonka kanssa hän avioitui 1997.





Yksi enkeleistä keksi sarjan nimen







Kate Jackson näytteli sarjassa Sabrina Duncania. Jackson itse asiassa keksi sarjan nimen, kun tuottaja Aaron Spelling haastatteli häntä. Sarjan työnimi oli The Alley Cats, mutta Jackson sanoi, että nimen pitäisi olla Charlien enkelit: idean nimeen hän sai Spelling takana roikkuvasta taulusta, jossa oli kolme enkeliä.









Jackson on toiminut ohjaajana, tuottajana ja näyttelijänä. Hän vieraili muun muassa Criminal Minds -sarjassa.





2000-luvun enkelit







70-luvun naistoiminta koki uuden tulemisen 2000-luvulla: sarjan pohjalta tehtiin kaksi elokuvaa Charlien enkelit (2000) ja Charlien enkelit – kurvit suoriksi (2003). Elokuvissa enkelikolmikkona näyttelivät Drew Barrymorehttps://www.is.fi/haku/?query=drew+barrymore, Lucy Liuhttps://www.is.fi/haku/?query=lucy+liu ja Cameron Diazhttps://www.is.fi/haku/?query=cameron+diaz.



Drew Barrymore toimi osatuottajana myös uudessa tv-sarjassa 2011, joka kuitenkin floppasi täydellisesti: tuotanto lopetettiin vain neljän jakson jälkeen.



Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 11.02.2018.