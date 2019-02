Niklas Hagmanin putoaminen järkyttää Selviytyjissä – Tutkaneuvosto lataa: Niklas teki pahimman mahdollisen virheen

Tutka

Niklas Hagmanin putoaminen järkyttää Selviytyjissä – Tutkaneuvosto lataa: Niklas teki pahimman mahdollisen vir





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=is:n+tutkaneuvosto+on+selviytyjat+suomi+-ohjelman+keskusteluohjelma.+katso+saulin+ja+katrin+tuorein+jakso+ylla+olevalta+videolta.