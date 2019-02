Selviytyjät Suomi -sarjan taustalta paljastui äärimmäisen kiero peli – kilpailijat maksavat toisilleen liitoista: ”Kyse on isommista summista”

Tutka

Selviytyjät Suomi -sarjan taustalta paljastui äärimmäisen kiero peli – kilpailijat maksavat toisilleen liitois

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=tutkaneuvosto+on+istv:n+uusi+selviytyjat+suomi+-keskusteluohjelma.+katso+uusi+tutkaneuvosto+ylla+olevalta+videolta!