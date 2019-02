Sauli Koskinen paljastaa Tutkaneuvostossa totuuden Selviytyjät Suomi -ohjelman kulisseista: ”Siellä pitää olla hirveä selkäänpuukottaja”

Tutka

Sauli Koskinen paljastaa Tutkaneuvostossa totuuden Selviytyjät Suomi -ohjelman kulisseista: ”Siellä pitää olla





https://www.is.fi/haku/?query=katso+ensimmainen+tutkaneuvosto+ylla+olevalta+videolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy