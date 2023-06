Näin sähköistyminen tulee muuttamaan ilmailua – Suomen ainoa sähkölentokone maksoi hulppean summan

Suomen Ilmailuliiton näytökseen saapunut kone tuli Turkuun ensimmäistä kertaa ja sai niskaansa vesisuihkun.

Taivaanrannassa näkyy valkoinen pieni kone. Vähitellen se lähestyy lentokenttää, mutta korvatulpille ei ole tarvetta. Jos äsken Turun lentokentän yllä liitelevät hävittäjät saivat jylyllään korvat lukkoon, sähkölentokoneen lähestymistä ei välttämättä edes huomaa.

Kaksipaikkaisen Pipistrel Alpha Electron rullatessa kiitorataa pitkin sen ylle kaareutuu kaksi valtaisaa vesisuihkua. Pelastuspalvelu antaa perinteisen vesitervehdyksen Suomen ainoalle sähkölentokoneelle.

Koneesta astuu ulos Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki, joka pääsi sen kyytiin ensimmäistä kertaa.

– Oli kyllä hieno kokemus. Hiljaisuus vakuutti, mutta myös se yllättävä voima ja luotettavuuden tunne. Tietysti myös se tietoisuus, että päästöjä ei synny, hän kommentoi.

Finavian toimitusjohtaja pääsi ensimmäistä kertaa sähkölentokoneen kyytiin. Lentäjänä toimi Antti Kirjavainen.

Suomeen perustettiin Sähkölentokoneyhdistys vuonna 2017. Seuraavana vuonna yhdistys hankki ensimmäisen sähkölentokoneen, joka nyt siis laskeutui Turkuun.

– Ajatuksena oli edistää sähköistä lentämistä sekä teknistä kehitystä ja tutkimusta. Aluksi mietittiin, rakennetaanko itse oma kone, mutta aika nopeasti tultiin siihen päätelmään, että se on pitkä tie, puheenjohtaja Janne Vasama kertoo.

Malli koelennettiin Sloveniassa ja pantiin tilaukseen 150 000 euron hintalapulla.

– Ostopäätökseen toki vaikutti se, että malli oli silloin ainoa ostettavissa oleva sähkölentokonemalli. Se saatiin 2018, ja kesällä lennettiin Suomen ensimmäinen sähkölento Malmin kentällä.

Sähkölentokoneyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vasama on päässyt lentämään konetta muutamia kymmeniä kertoja.

Vasaman mukaan sähköistyminen tulee muuttamaan ilmailua merkittävästi.

– Maailmalla on yli 700 erilaista sähkölentolaitteisiin liittyvää projektia. Suurimpia sijoittajia ovat muun muassa autotehtaat, kuten Volkswagen ja Hyundai.

– Paitsi että sähköinen lentäminen on ekologista, se on myös huomattavasti perinteistä edullisempaa. Kaksi suurinta kuluerää perinteisissä lentokoneissa ovat polttoaine ja moottorihuolto. Molemmat ovat sähköisessä lentämisessä hyvin pieniä eriä, alle viiden prosentin kuluja. Sitä kautta se tulee hinnallisesti kilpailukykyiseksi.

Suurempia sähkölentokoneita on jo olemassa, mutta niiden tulo kaupalliseen käyttöön kestää vielä tovin. Suurin syy tähän on sertifiointi.

– Lentävän pienen prototyypin rakentaminen maksaa pari miljoonaa, mutta jos se halutaan sertifioida kaupallisia matkustajia kuljettavaksi koneeksi, se maksaa noin 20 miljoonaa. Valtava testaaminen on tietysti se, miten lentäminen on saatu turvalliseksi, Vasama sanoo.

Koneen akku painaa noin 100 kg, ja sen kapasiteetti on 20 kWh.

Sähkölentokoneiden arvioidaan soveltuvan parhaiten lyhyille matkoille sekä pienille matkustajamäärille. Aikaisin lupaus 100-paikkaisesta sähkölentokoneesta on 2030-luvun alkuvuosille.

– Kaupallistamisen ennustaminen on vaikeaa. Aika näyttää. Se tulee olemaan iso murros.

Sähkölentokone Pipistrel Alpha Electro Toiminta-aika: 1h 30 min Toimintasäde: 120 km Akun kapasiteetti: 21 kWh Kokonaispaino: 370 kg Matkalentonopeus: 157 km/h

Sähkölentokoneella lentäminen on Vasaman ja perjantaina konetta lentäneen Antti Kirjavaisen mukaan helpompaa ja mukavampaa kuin perinteisen lentokoneen.

– Käytännössä kun neljä kytkintä on oikeassa asennossa, kaasusta lähtee propelli pyörimään. Se on myös selkeästi hiljaisempaa. Kone ei tärise ja moottoriääniä ei ole lainkaan. Potkurin ääniä on vielä nykykoneissa, koska ne on tehty samalla tavalla kuin perinteisen koneet. Tulevaisuudessa ne ovat vielä näitäkin hiljaisempia, Vasama määrittelee.

– Se vastaa herkemmin kaasua. Siinä on koko ajan tuntuma, että tietää vähän paremmin mitä tapahtuu kuin polttomoottorikoneessa, jossa on monta yhtälöä, Kirjavainen lisää.

Lentokone saa perinteisesti vesitervehdyksen, kun se saapuu kentälle ensimmäistä kertaa.

Vasama huomauttaa, että lentäminen on mainettaan parempi tapa liikkua. Tietyn nopeuden jälkeen lentokone on vähiten energiaa käyttävä tapa kulkea.

– Mikään auto ei liiku 20 kilowatilla 150 kilometriä tunnissa. Kun vauhtia oli yli 100 kilometriä tunnissa, lentokone kuluttaa vähemmän kuin auto. Se johtuu muun muassa ilmanvastuksesta, joka on autolla kaksi kertaa isompi. Auto kulkee maanpinnalla, mutta lentokone halkoo ilmaa molempiin suuntiin, Vasama sanoo.

Sähkölento on osa Suomen Ilmailuliiton päälentonäytöstä, joka järjestetään 17.–18. kesäkuuta 2023 Turun lentoasemalla. Sähkölentokoneeseen voi tutustua Finavian osastolla.