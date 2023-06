Oikeus tuomitsi pahoinpitelijän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

14-vuotias tyttö pahoinpideltiin poikkeuksellisen nöyryyttävällä tavalla Naantalissa vuosi sitten toukokuussa.

Nuorisoporukka löi tyttöä useita kertoja nyrkillä ja avokämmenellä kasvoihin. Sen lisäksi häntä tönittiin, potkittiin kylkeen ja selkään sekä tönäistiin alas kalliolta.

Väkivaltaisuuksien lisäksi tyttö riisuttiin, hänen vaatteitaan kasteltiin, hänet laitettiin nuolemaan kenkiä sekä juomaan likaista vettä. Nuorisoporukka oli kuvannut tapahtumat videolle, jota oli jaettu sosiaalisessa mediassa.

Oikeus luonnehti tekoa suunnitelmalliseksi ja impulsiiviseksi. Pahoinpitelijät halusivat kostaa tytölle tämän aiemmasta ”perusteettomasta väitteestä”. Oikeus ei avannut tuomiossaan tätä asiaa tarkemmin.

– Teko on ollut vahingollinen jo sillä perusteella, että se on sisältänyt paljon erilaista väkivaltaa. Ennen kaikkea teko on kuitenkin ollut moitittava sen vuoksi, että se on sisältänyt äärimmäisen nöyryyttäviä piirteitä, oikeus kirjoitti.

Yksi päätekijöistä, 15 vuotta täyttänyt tyttö sai pahoinpitelystä 5 kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Syyttäjä vaati rangaistusta myös 15 vuotta täyttäneelle pojalle, mutta hänen pahoin­pitely­syytteensä kaatui.

Syyttäjän mukaan heidän lisäkseen pahoinpitelyyn osallistui ainakin viisi alle 15-vuotiasta nuorta. Viisikko ei ollut ikänsä takia rikos­oikeudellisessa vastuussa, eikä heitä siten syytetty oikeudessa.

Pahoinpitelijät oli koottu kasaan Snapchat-sovelluksen kautta. Tyttö ei tuntenut kaikkia pahoin­pitelijöitään entuudestaan.

Tyttö sai muun muassa lievän aivotärähdyksen, mustelmia ja kylkiluun murtuman. Tämän lisäksi pahoinpitely oli hänelle henkisesti raskas, hän näki tapahtuneen jälkeen muun muassa painajaisia.

Tuomion saanut tyttö joutuu maksamaan uhrille 2 590 euroa kivusta, särystä, muusta tilapäisestä haitasta, kärsimyksestä sekä pilaantuneista vaatteista ja kengistä. Tyttö joutuu maksamaan myös uhrin 3 100 euron oikeudenkäyntikulut. Hän on nykyään 16-vuotias.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden perjantaina antama tuomio ei ole lainvoimainen.