Poliisin yhden päivän raportti kiteyttää karun todellisuuden: Nuorten rikokset ovat räjähtäneet

Myös katuturvallisuus on heikentynyt koko Suomessa. Sen osoittaa pahoinpitelyiden ja ryöstörikosten määrien kasvu.

Katuturvallisuus on heikentynyt selvästi koko Suomessa. Asiasta kertoi Lounais-Suomen poliisi, joka piti aiheesta tiedotustilaisuuden keskiviikkona.

Kulunutta vuotta 2023 verrattiin edellisiin vuosiin mutta ennen kaikkea vuoteen 2019, joka oli edellinen ns. normaali vertailuvuosi ennen koronapandemiaa ja Ukrainan sotaa.

Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrä on kasvanut Lounais-Suomessa eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla 21 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

– Sitä voi pitää merkittävänä kasvuna. Koko maassa vastaava luku on 24 prosenttia. Tämä on sekä alueellinen että valtakunnallinen kysymys, kommentoi poliisipäällikkö Risto Lammi Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Ryöstörikosten määrä yleisillä paikoilla on kasvanut vielä tätäkin enemmän. Lounais-Suomen alueella kasvua on 36 prosenttia, valtakunnallisesti vielä enemmän, 52 prosenttia.

– Se on varsin korkea luku. Nousut ovat tapahtuneet erityisesti isojen poliisilaitosten alueilla, Lammi sanoo.

Sen sijaan vahingontekojen määrä on pysynyt koko maassa samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Lounais-Suomessa kasvua on seitsemän prosenttia.

Toinen tilaisuuden aiheista oli nuorten väkivaltarikokset.

– Se on erityinen huolenaihe ja herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua, valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Stephan Sundqvist sanoi.

Nosto Lounais-Suomen poliisi­laitoksen yhden vuoro­kauden raportista Kivitettiin asunnon ikkunaa toisena yönä putkeen. Mahdollisesti asialla lähialueen nuoria. Havaittu maastopalo, johon liitettävissä mahdollisesti nuorten toimia. 14-vuotias uhkaili laudanpätkällä lastenkodin ohjaajia ja poltti lehtiä yleisissä tiloissa. 13-vuotias aiheutti häiriötä kauppakeskuksessa päihtyneenä, vartijat ottivat kiinni. 14-vuotiaat pahoinpitelivät kauppakeskuksessa sovitusti 11-vuotiaan hakkaamalla ja maassa potkimalla. Uhri ambulanssilla hoitoon. 14- ja 15-vuotiaat päihtyneet koulukotikarkurit uhkailivat ja kävivät käsiksi sosiaalityöntekijöihin ja vahingoittivat näiden omaisuutta. Lähde: Lounais-Suomen poliisi

Alaikäisten pahoinpitelyrikokset ovat lisääntyneet koko maassa. Kokonaisuutena se ei poliisin mukaan näyttäisi liittyvän mihinkään tiettyyn väestöryhmään, alueeseen tai selvärajaiseen ilmiöön.

– Kun nuori syyllistyy väkivaltarikokseen, uhrikin on tyypillisesti nuori. Nämä tapahtuvat yleensä yleisillä paikoilla: puistoissa, koulun pihoilla, siellä, missä nuoret tapaavat toisiaan.

Tapauksia, joissa epäilty oli alle 15-vuotias, on ollut tänä vuonna koko maassa noin 1 800. Niitä, joissa epäilty on ollut 15–17-vuotias, on ollut noin 1 300. Vuonna 2019 määrät olivat reilut 800 ja 600.

– Kun puhutaan nuorten tekemistä rikoksista, otamme ne erittäin vakavasti. Emme silti halua syyllistää koko ikäluokkaa yhtenä ryhmänä. Valtaosa nuorista on sellaisia, jotka eivät ole koskaan poliisin kanssa tekemisissä.

– Nämä rikokset valitettavasti kasaantuvat tiettyjen nuorten kohdalle. Usein heillä on elämänhallinnan kanssa ongelmia, päihdeongelmia ja kotiolot eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset.

Yleisin kysymys ilmiötä tarkasteltaessa on se, miksi näin on käynyt.

– Poliisiorganisaatio ei välttämättä ole oikea taho tutkimaan juurisyitä. Se on iso yhteiskunnallinen kysymys ja paljon laajempi kuin mihin poliisin toimikenttä ulottuu. Tietysti mekin sitä pohdimme ja sillä on merkityksensä toiminnan suunnittelussa, Sundqvist sanoo.

Poliisissa ollaan vahvasti sitä mieltä, että poliisi voi vaikuttaa toimillaan tilanteeseen, joskin myös kotien, koulujen ja sosiaalitoimen reagointia tarvitaan.

– Uutta emme ole keksimässä, vaan näkyvyyden lisääminen ja kontaktin ottaminen nuoriin positiivisessa hengessä ovat avainasemassa. Siihen on panostettu ja sitä toimintaa on lisätty. Vuosi sitten meillä aloitti ennalta estävän toiminnan yksikkö, joka keskittyy tähän problematiikkaan, Lammi sanoo.

– Koemme, että tämä on tehokkainta toimintaa, koska se säästää sekä poliisin että yhteiskunnan kuluja myöhemmässä vaiheessa. Juurisyihin vaikuttaminen on konkreettisessa asemassa. Joka paikassa me emme kuitenkaan voi olla välissä.