Asiakkaat toivovat kesän loppumista, jotta pääsisivät avantoon. Enää ei tarvitse odotella.

Turussa sijaitseva Villa Järvelä on yksi alueen suosituista saunomis- ja avantouinti­paikoista. Kesällä hyinen avanto vaihtuu lämpimään järviveteen – mutta ei enää kokonaan.

Järvelässä maaliskuusta asti yrittäjinä toimineet Samuli Taskila ja Topias Syrjälä avasivat keskiviikkona kävijöille keksinnön, jollaista ei löydy mistään muualta maailmasta.

Villa Järvelä sijaitsee Littoistenjärven rannalla.

Järvelästä löytyy nyt mökki, joka kätkee sisäänsä ”pakkas­paratiisin” eli kylmän huoneen, jossa komeilee avantoa jäljittelevä kylmävesiallas.

– Edellinen yrittäjä pani tämän alulle ja toteutti 60-prosenttisesti, ja me teimme tämän loppuun, yrittäjät kertovat.

– Vastaavaa ei ole missään maailmassa. Tälle on myönnetty Suomen hyödyllisyysmalli eli niin sanottu pikkupatentti, ja olemme hakeneet myös Euroopan laajuista patenttia, joka on vireillä.

Pakkasparatiisi kehiteltiin siitä yksinkertaisesta syystä, että sille on kysyntää.

– On paljon ihmisiä, jotka ovat koukussa avantouintiin. Meillä on asiakkaita, jotka ovat käyneet täällä 20 vuotta, ja he odottavat kesän loppumista, että pääsevät avantoon. Siihen hyvään oloon jäädään tavallaan koukkuun, Taskila sanoo.

Pakkasparatiisissa on huurteinen tunnelma.

Kylmäaltaita on toki ollut olemassa jo vuosikymmeniä, ja sellainen on ollut tarjolla myös Järvelässä.

– Niissä ei ole ympärillä kylmää ilmaa, jolloin ei saa samaa efektiä kuin avannosta. Tässä aletaan olla jo aika lähellä sitä.

– Avantouinti on yleisesti isossa kasvussa. Meilläkin käy satoja ihmisiä päivässä nimenomaan avantouinnin takia ja hakemassa kylmä–kuuma-efektiä.

Pakkasparatiisin lämpötilat ovat säädettäviä, ja talon sisälämpötilan voi laskea jopa -30 asteeseen saakka. Kohtuullinen energiankulutus on varmistettu muun muassa omilla aurinkopaneeleilla ja hyvillä eristyksillä.

Tarkkaa hintalappua pakkasparatiisille ei ole vielä laskettu.

– Se on maksanut paljon. Kyseessä on pieni talo. Siinä on monia elementtejä, kuten ilman ja veden jäähdyttämiseen ja veden puhdistamiseen tarkoitetut järjestelmät. Tämä on ensimmäinen laatuaan, joten on pitänyt löytää ratkaisuja erilaisiin asioihin, mikä on tuonut kustannuksia. Toisen pystyy rakentamaan jo helpommin.

Samuli Taskila ja Topias Syrjälä uskovat kysyntään Turun ulkopuolellakin.

Yrittäjät uskovat, että pakkasparatiisi herättää kiinnostusta Turun ulkopuolella.

– Meidän on tarkoitus myydä sitä muualle. Uskomme, että tälle on kysyntää muissa Suomen kaupungissa ja miksei ulkomaillakin.

Paratiisin huurteinen tunnelma ja mystinen äänimaailma tekevät vaikutuksen. Taskila ja Syrjälä ovat vakuuttuneita, että kävijät ihastuvat pakkasparatiisiin.

– Jokainen, joka on käynyt sisällä, on sanonut vau. Ei välttämättä tarvitse edes rakastaa avantouintia, kokemus on silti hieno.