Onko tässä Suomen karuin terassi? ”Turha enempää somistaa”

Turun keskustan liepeillä on terassi, jonka sijainti vaikuttaa ensisilmäyksellä perin kummalliselta.

Kun kesäkausi saapuu, alkavat myös erilaiset keskustaremontit. Turun ytimestä satamaa kohti kulkevalla Linnankadulla on myös remppaa käynnissä.

Remonttikaivausten ja urbaanin betonimaiseman keskelle on noussut pieni keidas, joskin sekin urbaaniutta henkivä.

Suoralla Linnankadun tienpätkällä, Veistämö wine barin edessä nököttää 10 hengen terassi, joka näyttäisi ensi katsomalta sijaitsevan keskellä ajotietä.

Urbaani terassi sijaitsee keskellä urbaania kaupunkimaisemaa.

Veistämön omistava Alexiana Gaudiat kuitenkin vahvistaa, että terassi on täysin luvallinen eikä tuki liikennettä.

– Se on parklet-terassi, eli se on suunniteltu parkkiruutuihin. Kaupunki myönsi sille viime vuonna luvan, ja lupa on tänä kesänä varmistettu joka ikiseltä taholta, joka parklet-terasseista ja liikennesuunnittelusta Turun kaupungilla vastaa.

Gaudiat määrittelee terassin itse ”urbaaniksi cityterassiksi”. Mikään uusi nähtävyys se ei ole, sillä terassi pykättiin pystyyn jo viime vuonna loppukesästä – heti, kun baari sai sille luvan kaupungilta.

– Se on täysin samankokoinen kuin viime kesänä, ja samat terassilaudat on kiinnitetty siihen. Sellaisena se tulee myös pysymään, sillä koko määrittyy asiakaspaikkojen mukaan. Kyllä siinä porukkaa käy.

Terassin karu ulkonäkö selittyy kadun remontilla. Ulkonäkö istuu ympäristöönsä.

– Mielestäni sitä on ihan turha yrittää sen enempää somistaa. Varmaan siinä kohtaa, kun Köysitehtaan (rakennus vastapäätä) 120 metrin betoniesteet lähtevät pois, voidaan miettiä, somistetaanko sitä paremmin.

Keskipäivällä terassi on tyhjä ja kalusteet lukittu paikoilleen.

Keskipäivällä kalusteet on lukittu paikalleen ja terassilla hiljaista. Kun Veistämö aukeaa klo 16, muuttuu terassikin astetta viihtyisämmäksi.

– Kun terassi avataan, sinne tuodaan ulkokasveja. Eli kyllä siitä ihan viihtyisä tulee, kun on viinilaseja ja viherkasveja, Gaudiat sanoo.

Kyltti kertoo, että terassille pääsee klo 16:sta eteenpäin.

Terassia on tarkoitus pitää auki kesän loppuun niin kauan kuin hyvät kelit jatkuvat ja luvat sallivat. Suurin osa terassikansasta nauttii urbaanista tunnelmasta, olkoonkin, että Aurajoki virtaa kivenheiton päässä.

– Monet ovat kehuneet sitä, ja kun tein Instagramiin gallupin, näytti, että kaksi kolmasosaa kannattaa sitä ehdottomasti ja pitää sitä viihtyisänä, Gaudiat sanoo.