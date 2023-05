Tällainen on Turun raitiotie – reittivalinnalla paikkaillaan aiempia virheitä

Turun raitiotien yleissuunnitelma on valmis. 11 kilometriä pitkän linjan oletetaan valmistuvan 2030-luvun alussa.

Turun raitiotien yleissuunnitelma on valmis. Seuraavaksi se lähetetään lausuntokierrokselle ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi, kun Turun kaupunginhallitus on käsitellyt suunnitelman maanantain 22.5. kokouksessaan.

11 kilometrin mittainen raitiotie kulkee Satamasta Varissuon Pelttarinkadulle. Keskustassa linjan suositellaan kulkevan Humalistonkatua ja kääntyvän kohti itää Uudenmaankadun–Hämeenkadun-risteyksen tieverkkoa seuraten. Raitiotien varikko on suunniteltu Iso-Heikkilään Kiertotähdentien päähän. Raitiovaunuja tulee tämän hetkisen suunnitelman mukaan 13.

Infrastruktuurin ja varikon kustannusarvio on 333 miljoonaa euroa. Valtionosuudeksi hankkeesta on oletettu 30 prosenttia, joka tarkoittaa noin 100:aa miljoonaa euroa. Lisäksi raitiovaunujen hankinnan kustannusarvio on 39 miljoonaa euroa.

Yleissuunnitelmaan on lausuntojen jälkeen mahdollisuus vielä tehdä täydennyksiä, ennen kuin kaupunginhallitus päättää toteutussuunnittelusta ja raitiotien lopullisesta reitistä tulevana syksynä. Tämän hetken arvion mukaan investointipäätös voisi ajoittua loppuvuodelle 2025.

Turun pormestari Minna Arve painotti raitiotien olevan kaupungin kehitystä edistävä hanke, ei vain liikennehanke.

Raitiotien rakentamisen arvioidaan kestävän noin viisi vuotta.

– Rakentaminen on yksi kaupungin elinvoiman määre. Turussa on tehty monia asioita viime vuosina, ja niiden tavoite on sama: miten pysymme kilpailukykyisinä Suomessa ja kansainvälisesti, miten luodaan ympärille kestävää kasvua niin, että samalla otetaan huomioon kasvuun liittyvät haasteet ja miten ollaan kiinnostava ja elinvoimainen kaupunki, pormestari Minna Arve sanoi suunnitelman esittelytilaisuudessa.

Suunnitelman laatijat korostavat, että kyse ei ole ainoastaan liikennehankkeesta. Sen takia hankkeen aikana on teetetty yli 20 erilaista vaikutusarviointia. Raitiotiehankkeella korostetaan olevan vuosikymmeniä eteenpäin ulottuvat vaikutukset.

– Tämä ei ole liikennehanke, joka niin helposti tulee ykkösasiana keskusteluissa. Tämä on kaupungin kasvua edesauttava, luottamusta pitkäjänteiseen kehittämiseen synnyttävä hanke. Raitiotiet ovat toteuttaneet sitä kaikkialla Euroopassa. Tämä synnyttää hyvinvointia koko kaupunkiseudulla, kun syntyy uusia kaupunkitiloja, viheralueita ja pyöräteitä, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen määritteli.

Raitiotien vuoksi alueella joudutaan tekemään arkeologisia selvityksiä, joiden kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa. Suurkaivaukset suoritetaan Tuomiokirkon lähteisyydessä, ja niiden arvioidaan kestävän kolme kesää.

Tutkimusjohtaja Timo Aro kävi läpi Turun positiota kasvukeskusten välisessä kilpailussa.

Raitiotien toinen päätepysäkki sijaitsee Varissuolla, millä on strateginen merkitys. Maahanmuuttajalähiöinä tunnettu Varissuo on Arven mukaan yksi Suomen eristyneimmistä asuinalueista. Raitiotien tarkoitus on kytkeä kaupungin itäiset osat muuhun kaupunkirakenteeseen, mikä edesauttaa tasapainoista ja sosiaalista kehitystä.

– On hyvin eurooppalainen ilmiö, että joukkoliikennehankkeilla voidaan tuoda eriytyviä alueita kaupunkirakenteeseen. Toki raitiotie ei yksin sitä tee, Hintsanen sanoo.

Arve on aiemmin kommentoinut Helsingin Sanomille, että ”Turussa on aikanaan tehty vääriä valintoja kaupungin kehittämisessä”. Tähän liittyy esimerkiksi vuokratalojen ja omistusasumisen keskittyminen eri alueille.

Suunnittelussa on otettu huomioon se, että reitin varrella olisi mahdollisimman paljon kaupunkilaisille tärkeitä paikkoja kuten sairaala, yliopistot ja nähtävyydet. Tämänhetkisen esityksen mukaan raitiotie ei kuitenkaan kulkisi uuden Matkakeskuksen eli nykyisen ratapihan itäpään kautta, mutta työryhmä väläyttelee raitiotien jatkamista toisena haarana sinne tulevaisuudessa.

Raitiovaunu kolistelisi itään päin Hämeentietä pitkin.

Raitiotie kulkisi Uudenmaankatua Tuomiokirkon edestä, ja sen vuoksi alueella tehdään runsaasti arkeologisia selvityksiä.

Vahvistusta suunnitelmille on haettu Tampereelta, jossa raitiovaunu aloitti toimintansa elokuussa 2021. Tällä hetkellä noin 90 prosenttia tamperelaisista suhtautuu ratikkaan myönteisesti, ja kaupunkikehitys on ollut arvioitua nopeampaa.

Toisaalta raitiotien avulla halutaan myös vastata kilpailuun Tampereen seudun ja pääkaupunkiseudun kanssa.

– Tämän kasvukolmion suhteellinen merkitys tulee koko ajan suuremmaksi, ja meidän on pakko olla osa sitä kokonaisuutta, kehittämispäällikkö Juha Jokela sanoi.

Päätöksenteon tueksi pyydetään lausuntoja sidosryhmiltä sekä mielipiteitä kansalaisilta 25.6.2023 mennessä.

Kansalaisten näkemyksiä kerätään avoimessa verkkokyselyssä Kerro kantasi -palvelussa. Kysely avautuu keskiviikkona 17.toukokuuta. Turun kaupunki järjestää lisäksi yleisötilaisuuden ennen lausunnon jättämisajan päättymistä 25.6.