Meyerin Turun telakan palveluksessa ollut mies jäi eläkkeelle ja perusti oman yrityksen. Sitten alkoi paljastua, mitä hän oli kaikkien huomaamatta puuhannut.

Turun Meyerin telakan entinen projekti-insinööri julkaisi 10. heinäkuuta 2018 Facebookissa kuvan, jossa näkyi hänen työpöytänsä. Sen päällä oli tietokone.

Ulkopuolisille kuvassa ei ollut mitään kummallista, mutta entisten työkavereiden huomion se herätti: tietokoneen ruudulla näkyi dokumentti, jonka ei olisi pitänyt olla miehen hallussa.

Saman vuoden lokakuussa poliisi takavarikoi ex-työntekijän tietokoneen.

Nyt Meyer Turku Oy ja sen saksalainen emoyhtiö Meyer Werf GmbH & Co KG vaativat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ex-työntekijän yritykseltä ja kuolinpesältä miljoonien eurojen korvauksia. Rikosnimikkeitä ovat tekijänoikeusrikos, yrityssalaisuuden rikkominen ja yritysvakoilu.

Viime vuonna menehtynyt ex-työntekijä oli ollut Meyerin Turun telakan palveluksessa vuodesta 1979 lähtien. Hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle vuoden 2017 lopussa. Hän kuitenkin työskenteli vuoden 2018 helmikuusta kesäkuuhun toiminimellä Royal Caribbean Cruises Ltd -varustamolle (RCCL), joka on Meyerin pääasiakkaita.

Vastaaja perusti oman merenkulkualan konsultointiyrityksensä huhtikuussa 2018 ollessaan vielä RCCL:n palveluksessa. Vastaajan tuore yritys teki sopimuksen kiinalaisen telakkayhtiön kanssa kesäkuussa 2018.

Meyerin Turun telakka on alueen suurimpia työnantajia. Yhtiö on erikoistunut suurten risteilijöiden rakentamiseen.

Vastaajalla oli ollut työnsä puolesta pääsy ulkopuolisilta tahoilta suojattuun Meyerin verkkolevyyn ja Kronodoc-tiedostonhallintaohjelmaan, joiden sisältämiä tiedostoja hän kopioi itselleen suuren määrän. Tarkka dokumenttien lukumäärä on käräjäoikeuden käsittelyssä salattu. Tiedostot olivat sisältäneet muun muassa teknisiä piirustuksia, laskelmia ja kuvia.

Vastaaja kopioi tiedostot 1.7. ja 31.12.2017 välisenä aikana. Hän kopioi niitä merkittävän määrän erityisesti joulukuussa, juuri ennen eläkkeelle jäämistään. Hänen olisi pitänyt palauttaa tietokone jo ennen lomaansa, jonka hän piti joulukuussa, mutta hän palautti sen esihenkilönsä usean pyynnön jälkeen vasta tammikuun 2018 alussa.

Tiedostojen kopioimista tapahtui myös vuoden 2018 helmi–kesäkuun aikana, jolloin vastaajalla oli pääsy Kronodociin RCCL:n palveluksessa.

Kun vastaaja kuuli yhtiöiden tietävän, että hänellä on edelleen hallussaan liikesalaisuuksia sisältäviä tiedostoja, hän lähetti Meyerille sähköpostin, jossa hän uhkasi ”voivansa tehdä mitä vaan”. Seuraava päivänä Meyer teki tutkintapyynnön.

Riidatonta asiassa on se, että ex-työntekijä kopioi tiedostot. Oikeudenkäynnissä on kyse siitä, kuinka salaisia tietoja nuo kopioidut dokumentit sisälsivät.

Meyerin mukaan noin 80 prosenttia tiedostoista oli kopioitu erittäin luottamuksellisen tiedon säilyttämiseen tarkoitetuista kansioista. Julkisia dokumentteja kopioiduista tiedostoista oli vain 0,2 prosenttia.

Vastaajan puolelta paikalla oli oikeudenkäynnissä ainoastaan asianajaja.

Vastaajan ulkoiselta kovalevyltä oli löydetty kansioita, jotka oli nimetty ”CMHI”, ”to CMHI” ja ”giventoCMHI”, mikä viittaa siihen, että tiedostoja oli jo annettu kiinalaiselle telakkayhtiölle (CMHI). Telakkayhtiö oli tehnyt yhdeksän tilisiirtoa vastaajan yrityksen tilille, yhteisarvoltaan noin 250 000 euroa.

– Luksusristeilijöitä pystyy valmistamaan vain muutama telakka koko maailmassa. Kiinan valtio on viime vuosikymmenen lopulla ilmoittanut pyrkivänsä laajentamaan telakka- ja laivanrakennustoimintaansa, ja tarkoituksena on ollut kehittää Kiinaan luksusristeilijöitä valmistava telakka. Heillä ei ole samanlaista tietotaitoa risteilyalusten rakentamisesta kuin Euroopan johtavilla telakoilla. Siksi siihen liittyvä aineisto on todella merkityksellinen kilpailutekijä, Meyeria edustava asianajaja Marcus Blomfelt määritteli.

Ex-työntekijän osaston tehtävänä oli suunnitella laivoista prototyyppejä ja myydä niitä asiakasvarustamoille. Sama osasto teki aluksista myös alustavat suunnitelmat. Meyerin mukaan kopioidun materiaalin arvo on todellisuudessa 460 miljoonaa euroa.

Meyer vaatii vastaajan entiseltä yritykseltä ja kuolinpesältä liikesalaisuuslain ja tekijänoikeuslain mukaisena hyvityksenä tai vaihtoehtoisesti perusteettoman edun palautuksena viisi miljoonaa euroa viivästyskorkoineen sekä 95 000 euroa vahingonkorvauksina.

Vaatimukset kohdistuvat kokonaisuudessaan vastaajan aikanaan omistamaan yhtiöön ja 365 000 euron osalta yhteisvastuullisesti vastaajan kuolinpesään.

Puolustus myöntää näistä määrällisesti 550 000 euroa, josta yhtiön osuus on 400 000 euroa ja kuolinpesän osuus 150 000 euroa. Vahingonkorvausosuus myönnetään määrällisesti oikeaksi.

Puolustuksen asianajaja Lotta Kroneld kritisoi koko oikeudenkäynnin jatkumista. Hänen mukaansa he ovat tehneet asiassa useita sovintotarjouksia, joita ei ole hyväksytty.

– Vaatimukset ovat täysin järjettömiä, samoin kuin koko oikeudenkäynti. (Vastaajan) yhtiöllä ei ole mitään varallisuutta lukuun ottamatta takavarikossa olevaa 84 000 euroa. Oikeudenkäynnille ei ole mitään järjellistä perustetta, ja siitä syntyy täysin tarpeettomia oikeudenkäyntikuluja, hän sanoi.

Asian käsittely jatkuu useita päiviä ja se käydään osaksi suljetuin ovin.