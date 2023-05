TS: Alakoululaisten välillä rajua väkivaltaa kesken koulupäivän – lapsi vietiin ambulanssilla sairaalaan

Turun Sanomien mukaan myös poliisi vieraili koululla perjantaina.

Nousiaisissa Henrikin yhtenäiskoulussa tapahtui perjantaina kahden alakouluikäisen oppilaan välinen väkivaltatilanne, uutisoi Turun Sanomat.

Tilanne tapahtui kesken koulupäivän ja TS:n haastatteleman koulun oppilaan vanhemman mukaan koulun käytävällä tapahtunutta tilannetta todisti useampi oppilas.

Lähteen mukaan oppilaille ei tarjottu koulussa kriisiapua tilanteen jälkeen. Huoltajia tiedotettiin asiasta Wilma-viestillä.

TS:n mukaan toinen oppilaista kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan tilanteen johdosta. Lisäksi paikan päällä koululla vieraili myös poliisi.

Kouluväkivaltatapauksista on uutisoitu viime vuosina runsaasti.

Kukaan ei tiedä, onko väkivalta kouluissa lisääntynyt, koska asiaa ei tilastoida riittävästi, Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Tomi Kiilakoski kommentoi IS:lle lokakuussa 2020.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorten tekemän ja kokeman väkivallan määrä on vähentynyt. Huolestuttavaa on se, että alle 15-vuotiaiden tekemän väkivallan määrä on nousussa, Kiilakoski sanoo.

Tutkijan mukaan kehitys voi johtaa siihen, että syntyy ikäluokka, jolle väkivalta on entistä tyypillisempää.

– Se, että koulussa ja kotona koetaan väkivaltaa, ei ole uutta. Korona-aikana huolestuttavaa on ollut se, että vanhempien lapsiin ja sisarustensa toisiinsa kohdistaman väkivallan määrä on lisääntynyt merkittävästi, Kiilakoski huomauttaa.