Turkulaisliike ilahdutti vuosikymmeniä erikoisilla tempauksilla – nyt se sulkee ovensa: ”Asiakkaat ovat itkeneet vuolaasti”

Farkkutallissa käy saman perheen jopa kolme sukupolvea, sillä erinomainen palvelu saa asiakkaat palaamaan uudestaan ja uudestaan. Omistaja toivoo jatkajan löytyvän, ennen kuin liike sulkee ovensa lopullisesti.

Ovi käy tasaisesti liikkeessä. Puskaradio on tehnyt tehtävänsä, ja asiakkaat haluavat hakea farkut nyt, kun se on vielä mahdollista. Ovi on käynyt tiuhaan vuodesta 1963 lähtien. Heinäkuun lopussa ovi sulkeutuu lopullisesti – jos jatkajaa ei löydy.

Farkkutalli, vuodesta 2014 Jeans Shop Farkkutalli, on yksi vanhimmista Turun kivijalkaliikkeistä, omassa korttelissaan vanhin. Kun Pepe Oksa perusti liikkeen, sen naapurissa sijaitsivat lihakauppa ja kemikalio. Sen jälkeen naapurit ovat vaihtuneet useaan otteeseen.

Omaa farkkuliikettään pitänyt Monica Fjäder osti liikkeen kymmenisen vuotta sitten. Eläkkeelle jäävä Fjäder tuntee haikeutta. Mutta niin tuntevat asiakkaatkin.

– Jotkut asiakkaat ovat itkeneet vuolaasti. On vaikea pitää siinä itsensä tyynenä, Fjäder sanoo.

Ansa (vas.) ja Pepe Oksa pitivät liikettä 50 vuotta. Bettina Fjäder (kesk.) työskentelee äitinsä Monca Fjäderin apuna heinäkuun loppuun asti.

Farkkutallin perustaja Pepe Oksa tuli yrittäjäperheestä, mutta elintarvikkeiden myynti ei kiinnostanut.

– Ajattelin, että en ala myydä pilaantuvaa tavaraa. Farkut eivät muutu niin nopeasti, hän kertoo.

Farkut olivat rantautuneet Suomeen 1950-luvulla. Heinolalainen tehdas Mattisen Teollisuus Oy alkoi valmistaa vuosikymmenen loppupuolella näyttelijä James Deanin mukaan nimettyjä ”jameksia”, joista tuli hittituote.

– Se on merkki, joka muistetaan vieläkin. Sillä oli melkoinen kysyntä, Oksa muistelee.

Näissä leviksissä on punainen merkki molemmissa taskuissa, mikä tekee niistä harvinaiset. Bettina Fjäder antoi halukkaalle ostajalle hinnaksi 2 000 euroa. Asiakas jäi miettimään.

Farkkutalli oli ensimmäinen liike Turussa, joka alkoi myydä legendaarisia Levi’s-farkkuja. Merkki on edelleen liikkeen myydyin, joskaan sillä ei ole samanlaista valta-asemaa maailmassa kuin 80- ja 90-luvuilla.

Miljoonas Levi Strauss & Co. -yhtiön tekemä Levi’s 501 -farkkupari toimitettiin Suomeen ja Farkkutalliin. Oksilla on siitä muistona diplomi. Yhtiö lähetti jopa oman kuvaajan paikalle ikuistamaan tilanteen.

Miljoonas 501-pari tuli myyntiin Farkkutallissa. Siitä on todisteena diplomi ja kuva.

Farkkutallin mainostempaukset herättivät huomiota. Joskus kuljetettiin jättimäisiä farkkuja auton lavalla, joskus koristeltiin näyteikkuna palmuilla. Somistamisesta vastasi Ansa Oksa, yleensä työpäivän jälkeen.

– Mukulat nukkuivat farkkupinojen päällä, kun äiti laittoi ikkunaa, hän kertoo.

Yritystä mainostettiin jättimäiset farkut auton katolla.

Farkkutallin näyteikkuna poikkesi täysin muista ja oli nähtävyys itsessään.

Vuonna 2014 alkuperäiset omistajat päättivät siirtyä eläkkeelle. Jatkaja haettiin itse kilometrin päästä.

– Minulla oli oma liike Eerikinkadulla. Komea mies tuli sisälle ja kysyi, tunnenko hänet. Kaikkihan hänet tunsivat. Hän kysyi, olisinko kiinnostunut ostamaan heidän liikkeensä. Tulin keskustelemaan ja päätin ostaa sen pois, Monica Fjäder kertoo.

Vaikka omistaja vaihtui, yksi asia ei muuttunut, ja se on syy, miksi asiakkaat palaavat pieneen liikkeeseen yhä uudestaan: palvelu.

– Farkkujen ostaminen voi olla hankalaa, jos ei tunne malleja. Kun asiakas tulee sisään, osaamme katsoa, mikä malli sopii ja kartoitamme, mitä asiakas haluaa. Jos ekat farkut eivät mene nappiin, niin ainakin toiset menevät.

– Miehet tulevat tänne, koska he eivät halua seisoa kopissa pitkiä aikoja. He haluavat farkut, me annamme ne ja kun ne sopivat, asiakas ostaa ne. Siinä ei kestä kauan, liikkeessä työskentelevä tytär Bettina Fjäder kertoo.

Välillä asiakkaat joutuvat odottelemaan vuoroaan ruuhkan vuoksi.

– He odottavat mielellään, koska tietävät, että kun oma vuoro tulee, homma käy nopeasti.

Tämä USA:sta ostettu auto sai arvoisensa rekkarin.

Bettina Fjäder arvioi, että noin puolet asiakkaista on niitä, jotka ovat asioineet liikkeessä jo edellisten omistajien aikana. Farkkuostoksilla voi käydä saman perheen kolme eri sukupolvea.

– Asiakkaat palkitsevat hyvästä palvelusta ja tulevat takaisin. Mummot ja vaarit tuovat lapsenlapset tänne, ja kun lapsenlapset saavat istuvat farkut, he tulevat takaisin.

– Nuoriso ei ehkä välitä liikkeen historiasta, mutta he välittävät siitä, että heidän ei tarvitse juosta monessa paikassa farkkujen perässä, Pepe Oksa lisää.

Liikkeen seiniä koristavat vanhat farkkuvaatteet. Ajattomuudesta kertoo se, että tämän takin voisi pukea päälle nykyäänkin.

Palvelu on syy, miksi liikkeen lopettaminen on niin kova pala monille asiakkaille.

– Ihmiset kysyvät minulta, mihin he menevät jatkossa. Minun on pitänyt vastata, että en tiedä, Bettina Fjäder sanoo.

– Onhan tämä haikeaa ja surullinen juttu, kun miettii liikkeen historiaa. Olen ostanut aina vaatteeni täältä, joten mietin itsekin, mihin jatkossa menen.

Fjäderit toivovat löytävänsä liikkeelle jatkajan ennen heinäkuun loppua. Mahdolliselta yrittäjältä he toivovat erityisesti halukkuutta asiakaspalveluun.

Sekä entiset että nykyiset omistajat toivovat liikkeelle jatkajaa. Monica (2. vas.) ja Bettina Fjäder lupaavat apunsa tulevalle omistajalle.

– Jos tykkää tehdä töitä ja nauttii siitä, että asiakas on tyytyväinen, tämä todellakin kannattaa. Mutta jatkajalla täytyy olla palo tähän. Osaamisen eteen joutuu ehkä tekemään töitä vähän aikaa, mutta kun se on kunnossa, on myös asiakkaita. Tämä on valmis liike, ja siinä mielessä aloittaminen on helpompaa, he sanovat.

Uutta yrittäjää ei myöskään jätetä oman onnensa nojaan.

– Näytämme, mistä tuotteita tilataan ja autamme kaikessa muussakin. Emme ehkä ole viittä päivää viikossa täällä, mutta apua on tarjolla.

Perustajapariskunnalla on jalassaan farkut, Farkkutallista tietysti. Jatkossa hekin ehkä joutuvat miettimään, mistä löytää uudet istuvat farkut.

– Kyllä Turussa pitäisi olla tällainen liike, sillä farkut eivät katoa koskaan markkinoilta. Se on kuin solmio, ollut kauan olemassa eikä koskaan lähde pois, Pepe Oksa tiivistää.