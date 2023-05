Paikalliset epäilivät aiemmin, että linnut olisi ammuttu.

Naantalin Rymättylästä kuolleina löydettyjen merikotkien tapauksessa ei poliisin mukaan epäillä rikosta, uutisoi Turun Sanomat.

Ammattikalastajat löysivät kaksi kuollutta merikotkaa vierekkäin rantakaislikosta Maisaaren vierasvene­sataman alueelta huhtikuun puolivälissä. Maisaari sijaitsee Naantaliin kuuluvassa Rymättylässä.

– Ruokaviraston alustavien tutkimusten mukaan linnuissa ei ole lävistäviä vammoja eikä hauleja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että niitä ei ole ammuttu eikä asiassa epäillä rikosta, rikosylikomisario Timo Rimpi Lounais-Suomen poliisista kommentoi Turun Sanomille.

Paikalliset epäilivät aiemmin, että linnut olisi ammuttu. Turun Sanomat kertoi tuolloin, että turkulaiset yksityishenkilöt tarjoutuvat maksamaan yhteensä tuhat euroa kuolleiden merikotkien kohtalon selvittämiseksi.

Poliisi toimitti linnut tutkittavaksi Ruokavirastolle huhtikuussa.

Merikotka on Suomen suurin lintu, kun perusteena on siipien kärkiväli. Merikotka on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu Suomessa.