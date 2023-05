Turku kannustaa Käärijää värikkäällä tavalla

Turun Kirjastosilta saa komean värityksen tiistaina.

Ison hypen sekä kotimaassa että eri puolella Eurooppaa nostanut Käärijä esiintyy tiistaina euroviisujen semifinaalissa.

Käärijää kannustetaan laajalla rintamalla Suomessa mitä erilaisimmilla tavoilla: on Käärijäksi puettuja lemmikkejä, vihreitä leivonnaisia ja erilaisia versioita Cha cha cha -kappaleesta.

Nyt myös Turun kaupunki on päättänyt osallistua Käärijän kannustamiseen ainutlaatuisella tavalla. Kaupunki tiedotti tiistaina, että se valaisee Kirjastosillan vihreällä värillä kannustaakseen Käärijää semifinaalissa.

– Toivomme, että hänet nähdään lavalla myös lauantain finaalissa ja hän käärii sieltä kisan voiton, Twitterissä sanotaan.

Turun Kirjastosilta on valaistu usein eri yhteyksissä. Silta on ollut sinikeltainen ukrainalaisten tukemiseksi, ja Ilkka Kanervan poismenon johdosta silta oli sinivalkoinen. Kirjastosilta on ollut myös vaaleanpunainen Roosa nauha -päivän kunniaksi.

Kävi Käärijälle miten tahansa, Turussa juhlitaan euroviisuja joka tapauksessa lauantaina, sillä tapahtumakeskus Logomossa järjestetään isot Logomo x Unity -euroviisujuhlat. Tapahtuma on täysin maksuton.

Käärijä esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa 15 artistin joukosta viimeisenä. 10 eniten pisteitä saanutta maata etenee lauantain finaaliin. Torstain toisesta semifinaalista etenee niin ikään 10 esitystä.

Euroviisujen suurimmat rahoittajamaat eli Saksa, Ranska, Italia, Iso-Britannia ja Espanja ovat automaattisesti finaalissa, samoin kuin viime vuoden voittaja Ukraina.