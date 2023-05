Susanna Urpo näki pieniä koululaisia jatkuvasti nenä kiinni älypuhelimissa. Se ja koulumaailmasta kantautuneet ikävät uutiset saivat hänet tekemään aloitteen kännykkäkiellosta.

Oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden määrä on kasvanut samaa tahtia älylaitteiden käytön lisääntymisen kanssa. Näin kertoi nuorisolääkäri Silja Kosola, jota IS haastatteli huhtikuussa. Eikä hän ole ainoa, sillä IS:n opettajilta saamissa kyselyvastauksissa toistui sama kaava: puhelimet ovat jatkuva haitta tunneilla.

Niiden opettajien tunneilla, joissa puhelimet saadaan pidettyä onnistuneesti repussa tai taskussa, häiriöitä on selvästi vähemmän.

Ongelma on se, ettei nykyinen lainsäädäntö taivu yhtenäiseen, kännykät kieltävään käytäntöön. Jos luokassa on yksikin oppilas, joka ei suostu jättämään kännykkää pois, kieltoa ei voi toteuttaa. Ranskassa koko koulupäivän kattava älylaitekielto on ollut voimassa vuodessa 2018. Kiellon järjestäminen ei siis olisi mahdotonta.

Turkulaisäiti Susanna Urpo haluaa muuttaa lainsäädäntöä. Hänen mielestään peruskoulun oppilaiden puhelimet tulisi pitää suljettuina oppituntien ja välituntien aikana.

– Asia on pyörinyt minulla pitkään mielessä. Saatan päivittäin lapsiani kouluun ja näen pieniä oppilaita, jotka kulkevat nenä kiinni kän­nykässä. Olen myös lukenut mediasta paljon siitä, miten paljon kännykät aiheuttavat häiriöitä luokka­huoneissa. On keskittymis­ongelmia, opettajien työ vaikeutuu ja kaikkea muuta, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Susanna Urpo teki kansalaisaloitteen, joka tähtää puhelinten sulkemiseen koulupäivän ajaksi.

Muutama kuukausi sitten Urpo lähti tuumasta toimeen ja alkoi kirjoittaa asiasta kansalais­aloitetta. Aloitteen tulee saada 50 000 alle­kirjoitusta, jotta sillä olisi mahdollisuus edetä edus­kunnan käsittelyyn.

Urpon ja neljän muun vanhemman aloitteessa ehdotetaan valmistelua laille, jonka perusteella oppilaiden puhelimet pidettäisiin suljettuina oppi­tuntien ja väli­tuntien aikana, poikkeus­tilanteita lukuun ottamatta. Poikkeus­tilanne olisi esimerkiksi oppilaan tarve saada yhteys vanhempaansa.

Urpon mielestä yhteistä lainsäädäntöä tarvitaan, jotta asia ei kaadu pelkästään opettajien niskaan.

– Eräs tuttu opettaja kertoi saaneensa asian järjestymään hyvin ja keränneensä puhelimet tunnin alussa. Oppilaat kiittivät ja sanoivat, että he pystyivät keskittymään paremmin. Mutta on myös opettajia, jotka eivät ole saaneet hommaa toimimaan. Joissain kouluissa valtaosa opettajista haluaisi kerätä puhelimet pois, mutta rehtori voi olla sitä mieltä, ettei sellaiseen voi ryhtyä, Urpo perustelee.

Puhelimella vietetään tutkimusten mukaan jopa kolmasosa valveillaoloajasta.

Hän tietää lasten älylaitteiden käytön olevan yleisesti ongelma monissa perheissä. Lapset haluaisivat pelata jatkuvasti ja kännykkää täytyy kantaa ja kytätä koko ajan. Puhelimesta vapaa koulupäivä tulisi siksikin tarpeeseen.

Urpo on saanut aloitteesta pelkästään hyvää palautetta.

– En ole kuullut keneltäkään mitään vastakkaista. Olen myös jututtanut tuntemattomia lenkkipolulla siitä, mitä mieltä he ovat tästä aloitteesta. Halusin kysyä asiaa joltain ventovieraalta.

Aloite on kerännyt reilussa kuukaudessa yli 18 000 allekirjoitusta. Sillä on vielä viisi kuukautta aikaa päästä tavoitemäärään.

– Tuo on hyvä määrä, mutta totta kai toivomme lisää. Aihe on herättänyt paljon keskustelua, ja siitä on ollut uutisissa. Monet ovat olleet yllättyneitä, että kännyköitä ylipäänsä saa käyttää tunnilla. Silloin, kun on itse ollut nuori, ei tunnille viety leluja tai muuta, jonka kanssa olisi puuhailtu tunnin aikana. Silloin piti opiskella.

– Mielestäni sen pitäisi lähteä jo kotoa, että lapsi ymmärtäisi, ettei puhelinta voi käyttää tunnin aikana.

Älypuhelin on hyvä väline opiskelun tukena esimerkiksi tiedonhankinnassa, mutta sen jatkuva näpyttäminen voi syödä keskittymistä.

Hän kantaa aidosti huolta lasten koulunkäynnin ja keskittymisen häiriintymisestä älylaitteiden takia.

– Jos ei pysty keskittymään, mitään asiaa ei voi oppia ja sisäistää. Jos ei kykene häiriintymättä lukemaan edes yhtä sivua kirjasta, kyllä se pistää miettimään, millaisia aikuisia koululaisista kasvaa.