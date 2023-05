Turun yliopiston Feeniks-kirjastoon kohdistui vappujäynä – ”Peeniks”

Kirjaimilla on leikitelty vastaavalla tavalla aiemminkin, kertoo yliopiston toimitilapäällikkö Meri Louhi.

TURUN YLIOPISTON Feeniks-kirjaston mustista kirjaimista ensimmäinen vaihtui vappu­viikon­loppuna vaivihkaa toiseksi.

Tuntematon taho oli käynyt vaihtamassa tai muokkaamassa rakennuksen seinällä komeilevan F-kirjaimen P-kirjaimeksi siten, että Feeniks-tekstin sijaan kirjaston seinässä komeili ”Peeniks”. Teksti oli esillä vielä alkuviikosta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Tapahtuman vahvistaa IS:lle Turun yliopiston toimitila­päällikkö Meri Louhi.

– Tämä on tapahtunut vapun aikoihin, joten kyseessä lienee jonkinlainen ”vappuhauska”. Tismalleen samanlainen temppu on tehty aiemminkin niin, että samaa kirjainta on käyty peukaloimassa, hän sanoo.

Louhi ei osaa sanoa, kuka tai ketkä tempun takana ovat – tai kuinka kauan teksti oli esillä.

Vielä perjantaina iltapäivällä seinällä oli kirjaston oikea nimi.

Teksti korjattiin heti, kun asia huomattiin. Näin on toimittu aiemminkin.

Louhi uskoo, että kyseinen tempaus oli vahvasti sidoksissa vapun­viettoon, eikä tilanne vaadi sen tarkempaa selvitystä.

– Uskon, että tämä liittyi menneeseen viikonloppuun ja että kirjaimet saavat pysyä nyt tuollaisenaan.