Kolumni: Kakkaraivo räjähtää joka kevät – tilanteeseen on yksi helppo ratkaisu

Useampi koiranomistaja keräisi kiltisti nelijalkaisensa jätökset, jos niiden eteenpäin saattamisesta tehtäisiin helpompaa, kirjoittaa ison koiran omistava Anna-Maija Naakka.

Koirankakkojen paljastuminen lumen alta keväisin on toistuva raivon aihe. Ratkaisu ei ole koiranomistajien haukkuminen, kirjoittaa IS:n toimittaja Anna-Maija Naakka.

Puoli Suomea peittyy vielä lumeen, mutta etelässä ollaan jo tiukasti kevään puolella. Kevät tuo muurarin ja maalarin mutta myös lumen sulaessa paljastuvat kikkareet, joita kansankielessä koiranpaskaksi kutsutaan.

Koirankakka on kestopuheenaihe – ja syystä. Niin maatuvaa kuin ulosteaines onkin, eihän se kivalta näytä eikä ole millään lailla hygieenistä. Kennelliitto on varoittanut, että ulos jätetty pökäle on terveysriski, ja jo pelkästään sen vuoksi koiran omistajien tulisi kerätä hurttansa kikkarat pussiin ja roskikseen.

Meidän perheeseemme tuli kahdeksan kuukautta sitten koira, joka edustaa isoa rotua. Jo tässä vaiheessa koirapojan kakka on sen kokoinen, ettei meinaa pieneen naisenkouraan mahtua. Olen silti pitänyt kiinni siitä, että ellei koira tajua tehdä tarpeitaan suht syvälle metsän siimekseen, korjaan jätökset kiltisti pussiin. Usean sadan gramman annosta kauhoessani olen siis miettinyt tovin, jos toisenkin, miksi joillekin on niin vaikea poimia taskukokoisen koiransa pikkupipanat talteen.

On helppo julistaa koiranomistajien olevan laiskoja ja välinpitämättömiä, mutta se ei ole koko totuus.

Asun Turun ympäryskunnassa taajamassa, joka täyttää ulkonäöltään maalaismaiseman tunnusmerkit. On hiljaisia maanteitä ja metsäreittejä – koiranomistajan ihannepaikka siis. Koko taajaman kiertämiseen menee noin tunti, eli aivan pienestä pläntistä ei ole kyse.

Alueella on kuitenkin tasan neljä roskista, joihin kakkapussin voi heittää. Yksi on läheisellä leikkikentällä, toinen beachvolleykentän kupeessa ja kolmas erään yksityishenkilön pihalla, koska hän on suuressa viisaudessaan liimannut roskikseensa kakkapussit sallivan tarran (kiitos sinulle, mahtava naapuri).

Kun tällainen tarra löytyy yksityisroskiksesta, koiran ulkoiluttaja kiittää.

Edes suositun nähtävyyden parkkipaikalle ei ole tuotu roskista. Joku teki asiasta oman haisevan protestinsa ja kiinnitti täyden kakkapussin opastekylttiin. Se roikkui siinä noin yhdeksän kuukautta. Roskista ei tullut. Neljäs alueen roskis löytyy nähtävyyden sisäpihalta, joka ei siis ole koiraihmiselle helpoin mahdollinen paikka vierailla.

Viimeksi eilen kävi niin, että roikotin täysinäistä kakkapussia kourassani kolmen kilometrin matkan. Kun talvella täyden kakkapussin lisäksi mukana on hihna, namipussi, kännykkä, hanskat ja hepulin saava pentukoira, ensimmäisenä yhtälöstä jää kakkapussi – jos siitä ei pääse helposti ja nopeasti eroon.

Kakan kerääminen ei ole hankalaa, ja se käy pienen harjoittelun jälkeen oikein näppärästi. Kakkapussin mukana riiputtaminen sen sijaan on.

Miksi Helsingin, Turun tai Tampereen keskustoissa harvoin näkee koirankakkaa lojumassa ympäriinsä? Syynä voi olla se, että ihmisten tiheästi kansoittamalla alueella välinpitämätön koiranomistaja saa helposti pahaa silmää. Arvelen kuitenkin, että todennäköisempi syy ovat roskikset. Paskaa ei tarvitse kantaa kilometrikaupalla völjyssä, kun roskis löytyy joka kulmasta.

Ihmisten tyhmyydestä ja välinpitämättömyydestä ei koskaan pääse eroon, ja kakka kirvoittaa keskustelua varmasti tulevinakin keväinä. Mutta jos kakkatilanteeseen halutaan oikeasti muutosta, täytyy sen poistaminen tehdä mahdollisimman helpoksi.

Vetoan siis teihin, kaupungit, kunnat ja kyläyhdistykset: tuokaa lisää roskiksia koirakansalle.

Ja sinä koirankakkaraivoaja: Joko roskiksestasi löytyy kakkapussit salliva tarra?