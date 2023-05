Kuka tahansa voi lainata Turun pääkirjastosta sähköauton – näin käy, jos sitä ei palauteta ajoissa

Tiettävästi maailman ensimmäisen kirjastosta lainattavan auton kanssa toimimisessa on omat sääntönsä, joista ei kirjoja lainatessa tarvitse huolehtia.

Turun kaupunginkirjasto tiedotti hiljattain tuovansa kirjastosta lainattavan sähköauton kaikkien saataville tiettävästi ensimmäisenä maailmassa.

Kyseessä on kolme viikkoa kestävä kokeilu, jonka aikana voi kirjastokortilla lainata auton omaan käyttöönsä. Turun kaupunginkirjaston mukaan Toyota bZ4X -sähköauto lainataan tavanomaisen lainauskäytännön kautta.

Aivan tavanomainen systeemi auton lainaaminen ei kuitenkaan ole verrattuna perinteisiin kirjoihin ja äänitteisiin. Noin 50 000 euron arvoista sähköautoa ei niin vain voikaan unohtaa hyllyyn, kun laina-aika loppuu.

Kysyimme kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppulalta, miten auton lainaaminen käytännössä toimii.

Kuinka pitkäksi ajaksi kerrallaan auton voi lainata?

– Laina-aika on maksimissaan neljä tuntia. Eli pidempää reissua autolla ei lähdetä tekemään. Tämä (laina-aika) on ollutkin kimuranteimpia kysymyksiä, kun kyse ei ole koeajosta, mutta ei myöskään auton vuokraamisesta. Tämä on nyt niiden välimalli.

Mitä lainaajan tulee esittää auton lainaushetkellä?

– Lainaajalla tulee olla voimassaoleva suomalainen ajokortti ja Vaski-kirjastokortti.

Voiko auton lainata, jos ei ole aiemmin ajanut kyseisellä mallilla?

– Auto haetaan kirjaston pihalta, ja lainaaminen tapahtuu lainatiskillä. Toyotan edustaja käy sen jälkeen lainaajan kanssa läpi autoon liittyvät asiat.

Mitä tapahtuu, jos autoa ei palauta määräaikaan mennessä?

– Uskon, että Toyota ottaa siinä tapauksessa aika nopeasti poliisiin yhteyttä.

Kuka auton latauksesta huolehtii?

– Kirjaston pihalla on piste, jossa auton pystyy lataamaan. Meillä on myös varasuunnitelma, jos se ei jostain syystä onnistu.

Jos lainaaja ajaa autolla kolarin, onko hän korvausvastuussa?

– Autossa on liikennevakuutus ja Kasko. Tietysti katsotaan tilanteen mukaan, kuka on vastuussa vahingosta ja mitä vakuutusyhtiöt asiaan sanovat. Lainaajalta ei kuitenkaan edellytetä vakuutusta.

Onko auton käytössä vielä muita sääntöjä?

– Tässä on ihan samoja ehtoja kuin jos lähtisi koeajolle tai vuokraisi auton, eli sitä ei saa sotkea, autossa ei saa olla lemmikkejä eikä siinä saa tupakoida. Asiakas on vastuussa mahdollisista vahingoista autossa. Parkkimaksut ovat lainaajan vastuulla.