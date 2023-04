Samankaltaisia keinopesiä on kehitetty saimaannorppia varten jo aiemmin.

Itämerennorppa on ensimmäistä kertaa hyväksynyt pesimispaikakseen keinopesän ja synnyttänyt sinne kuutin kevättalven aikana, Turun ammattikorkeakoulu kertoo tiedotteessaan. Emo ja poikanen viettivät keinopesällä yli kuukauden.

Saaristomerelle asennettiin viime vuoden marras-joulukuussa yhteensä 13 keinopesää. Turun AMK:n tutkijoille huhtikuussa tehty tarkastuskäynti tuotti iloisen yllätyksen: yhdestä pesästä löytyi runsaasti vaaleaa kuuttikarvaa, ja riistakamerat olivat ikuistaneet pesän edustalta vastasyntyneen kuutin ja sitä imettävän emon.

Keinopesän pohja oli täysin vaalean kuuttikarvan peitossa.

– Keinopesäkokeilun onnistuminen näin nopeasti oli todella positiivinen yllätys. Ennen tätä kevättä maalle syntyneistä kuuteista oli Saaristomereltä vain muutama havainto, joten meillä ei ollut käytännössä ollenkaan ennakkotietoa missä ja minkälaisiin ympäristöihin norpat synnyttävät jäättöminä talvina, kenttä­tutkimuksista vastaava Turun AMK:n asiantuntija Jussi Laaksonlaita toteaa tiedotteessa.

Samankaltaisia keinopesiä on kehitetty saimaannorppia varten jo aiemmin.

– Nyt on todistettu, että myös itämerennorppa hyväksyy pesintäänsä keinotekoisen rakenteen.

Kuutti tallentui kameraan keinopesässä ensimmäisen kerran 22. helmikuuta.

Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät jäättömät talvet vaikeuttavat arktisiin olosuhteisiin sopeutuneen itämerennorpan elämää, sillä tavallisesti lajin pesintä tapahtuu merijäähän kaivetuissa pesissä.

Jos jäätä ei ole, joutuvat itämerennorpat synnyttämän maalle, jolloin vastasyntyneet kuutit altistuvat pedoille ja sääolosuhteille.

Emo ja kuutti uimassa yhdessä pesäpaikan edustalla 13. maaliskuuta.

Saaristomerellä elää nykyisin vain noin 200–300 norppaa. Leutojen talvien vuoksi olosuhteet niiden elinalueilla ovat olleet käytännössä jäättömiä jo pitkään. Keinopesä­kokeilun onnistuminen on merkittävä edistysaskel lajin tulevaisuuden turvaamisessa.

– Tämä on todella huikea onnistuminen. Nyt meillä on käytettävissä mahdollinen konkreettinen suojelukeino itämerennorpan lisääntymis­menestyksen parantamiseksi ja lajin suojelemiseksi eteläisellä Itämerellä, missä uhka lajin häviämiselle on suurin, kertoo Turun AMK:n meriympäristön tutkimus- ja suojeluhankkeita johtava erityisasiantuntija Olli Loisa.