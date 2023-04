Sittemmin konkurssin tehnyttä ravintoloitsijaa syytetään kahdesta terveydensuojelurikkomuksesta.

Turku

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden eteen oli kokoontunut maanantaiaamuna reilu kymmenhenkinen joukko isojen kylttien kanssa. ”Teuvo puolusti rohkeasti oikeuksiaan”, isoimmassa julistettiin.

Kyseessä oli harvinainen näky; käräjäoikeuden turvatarkastuksesta kerrotaan, että parinkymmenen vuoden aikana samantyyppinen mielenilmaus on nähty pihalla vain kerran aiemmin.

Näkyvä mutta rauhallinen mielenilmaus liittyi asiaan, jonka käsittely oli alkamassa.

Poliisi oli paikalla valvomassa mielenilmauksen sujumista.

Turkulaista entistä ravintolanpitäjää syytetään kahdesta terveydensuojelurikkomuksesta, jotka tapahtuivat loppuvuonna 2021, kun koronapandemia oli pahimmillaan. Syyttäjä vaatii vastaajalle sakkorangaistusta.

Ravintola Uljaan toimitusjohtaja ja eduskuntavaaliehdokkaana ollut Teuvo Kauppi oli syytteen mukaan rikkonut viranomaisen määräyksiä ja pitänyt ravintolaa auki vastoin koronarajoituksia.

Ensimmäinen kerta tapahtui 4. syyskuuta 2021. Kauppi oli tiedottanut somessa jo aiemmin poistavansa kaikki koronarajoitukset ravintolastaan. Aluehallintoviraston valvontaviranomaiset olivat käyneet paikalla klo 23.30, kun ravintola olisi pitänyt sulkea klo 23. Paikalla oli noin 100 henkeä, kun rajoitus oli 50 henkeä.

Ravintola Uljaassa juhlittiin koronarajoituksia uhmaten.

Viranomainen oli antanut suullisen määräyksen tyhjentää ravintola välittömästi ja pitää se suljettuna 18.4. asti. Kauppi oli kuitenkin tahallaan rikkonut annettua suullista määräystä ja jatkanut anniskelua 1.30 asti.

Toinen kerta tapahtui 9. joulukuuta. Myös tuolloin viranomainen antoi suullisen määräyksen ravitsemustoiminnan keskeyttämiseksi ja ravintolan pidettäväksi suljettuna 6.1.2022 asti. Kauppi rikkoi määräystä ja jatkoi ravitsemustoimintaa heti seuraavana päivänä.

Kauppi esiintyi rennosti ennen oikeudenkäyntiä.

Vastaaja myönsi tapahtumainkulun mutta kielsi syyllistyneensä rikokseen.

Kaupin puolustus nojasi ensimmäisen syytteen osalta ns. lis pendens -periaatteeseen, jonka perusteella sama asia ei voi olla käsittelyssä kahdessa eri tuomioistuimessa. Toiseen syytteeseen puolustus vastasi ns. ne bis in idem -periaatteella, jonka mukaan samasta asiasta ei voi antaa kahta tuomiota.

Puolustuksen mukaan vastaaja sai jo viranomaiselta rangaistuksen, kun hänen ravintolansa suljettiin yhteensä kahdeksi kuukaudeksi. Lisäksi ensimmäinen syytekohta on jo korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, ja siksi sitä ei pitäisi käsitellä käräjäoikeudessa.

– Täysin sama asia on käsittelyssä kahdessa eri tuomioistuimessa. Nähdäkseni on täysin selvää, että tässä on kyse siitä, ettei samasta asiasta voi rangaista kahta kertaa. Lisäksi vastaajalle on jo koitunut rangaistusluonteinen seuraamus, joka tässä tapauksessa on konkurssi. Se on aika paljon kovempi kuin 50 päiväsakkoa, Kaupin avustaja Aki Nummelin totesi.

Syyttäjä näki, että asia ei ole korkeimmassa hallinto-oikeudessa rikosperusteisesti ja ei siksi estä rikoskäsittelyä.

– Moni muukin kärsi määräyksistä, mutta ei voi vain päättää, että enpäs noudata niitä. Tämä (koronarajoitukset) oli valittava tilanne, mutta asiassa ei jää tulkinnanvaraa, syyttäjä Jooseppi Kiviharju sanoi.

Tuomio asiassa annetaan myöhemmin.