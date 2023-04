Presidentti Mauno Koivisto saa suuren kunnianosoituksen

Sata vuotta sitten syntynyt presidentti saa nimensä itselleen tärkeälle alueelle.

Presidentti Mauno Koiviston kunniaksi nimetään julkinen kaupunkitila Turun Linnanniemestä. Linnanniemi on Turun linnan ja sataman alueelle rakennettava uusi kaupunginosa.

Linnanniemeen tulee Koiviston kunniaksi aukio, puisto tai jokin muu vastaava julkinen kaupunkitila. Koivistoa kunnioittava paikka osoitetaan tarkemmin Linnanniemeä koskevan asemakaavan­muutoksen yhteydessä.

Mauno Koiviston muistamista valmistellut juhlatoimikunta päätyi ehdottamaan Linnanniemeä kunnianosoituksen paikaksi, koska Turun sataman alue oli erittäin tärkeä presidentille. Satamassa sijaitsi muun muassa hänen ensimmäinen työpaikkansa niittarin apulaisena.

Myös hänen väitöskirjansa käsitteli sosiaalisia suhteita Turun satamassa.

Asemakaavanmuutoksesta on tarkoitus päättää loppuvuonna 2024 ja siinä tarkennetaan, onko Koiviston kunniaksi nimettävä paikka urbaani aukio vai osa linnan vieressä olevaa puistoaluetta.

Muistopaikka vihitään käyttöön myöhemmin Linnanniemen kehittyessä.

Mauno Koivisto kuvattiin tutustumassa vanhaan työpaikkaansa Turun satamassa vuonna 1956.

Päätös Mauno Koiviston pysyvästä muistamisesta Linnanniemessä tehdään Turun kaupunginvaltuustossa syksyllä 2023. Nimeämispaikan esittämistä on valmistellut Turun pormestarin Minna Arveen nimeämä ja Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mika Maaskolan johtama juhlatoimikunta.

Tänä Koiviston syntymän juhlavuonna 2023 hänen kunniakseen myös kiinnitetään laatta Turun satamassa sijaitsevaan rakennukseen. Talon paikka ja kiinnitysajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

– Linnanniemi on kulttuurisesti ja historiallisesti erittäin merkittävä paikka koko Suomen historiassa. Se on Suomen portti niin länteen kuin itään, joten yhtymäkohtia suuren merkkimiehen elämäntyöhön valtionjohtajana on useita, sanoo kunnianosoitusta valmistelleen juhlatoiminnan puheenjohtaja, Maaskola kertoo.

Linnanniemen alue on myös Koiviston omaisten mielestä paras paikka pysyvän kunnianosoituksen paikaksi. Asiasta on keskusteltu Koiviston puolison Tellervo Koiviston ja tyttären Assi Koiviston kanssa.

Turkulaislähtöisen Koiviston syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Turussa järjestetään Koiviston kunniaksi lukuisia tapahtumia, joista pysyvä kunnianosoitus on merkittävin.